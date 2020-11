Sgarbi: «Sarò a cena da Carriera». Il sindaco di Pesaro: «Lo troverà chiuso, basta buffonate»

PESARO – Vittorio Sgarbi a cena dal ristoratore di Pesaro Umberto Carriera. Il deputato, prosindaco di Urbino lo ha annunciato nella trasmissione mediaset “Fuori dal Coro” per protestare contro le chiusure imposte dal Dpcm e dimostrare solidarietà ai ristoratori e gestori di locali.

Umberto Carriera è finito alla ribalta delle cronache nazionali per aver aperto il suo ristorante La Macelleria dopo le 18 e dopo una manifestazione in piazza del Popolo. È stato fatto chiudere per 15 giorni e multato.

A stretto giro la risposta piccata del sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Siamo sempre contenti quando Sgarbi viene a Pesaro, ma tutti i ristoranti la sera rispetteranno le regole e per questo li troverà chiusi. A Pesaro le leggi si rispettano sempre, e ci pensano le Forze dell’Ordine a garantirlo. Non si scherza sulla pandemia e sulla salute delle persone. Anzi, se Sgarbi andrà anche a San Marino come dichiarato, dica pure che smettano anche loro con le “buffonate”. Abbiamo grande rispetto per la gloriosa Repubblica sammarinese ma non esiste che abbiano regole diverse da quelle dell’Emilia Romagna e delle Marche. Da noi vogliamo legalità, prudenza e equilibrio tra emergenza sanitaria e economica».