Pesaro, ecco la Settimana Rossiniana: quattro concerti in streaming

PESARO – Non è un anno bisestile, dunque non ci sarà il giorno del compleanno di Gioacchino Rossini (nato il 29 febbraio 1792) ma tutto è pronto per la Settimana Rossiniana, in programma dal 21 al 28 febbraio -, quest’anno in versione digitale. Il calendario è concentrato ma denso di bellezza e qualità per celebrare vita e opere del genio di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica.

Il programma propone concerti naturalmente, ben 4, tutti in streaming dal Teatro Rossini, luogo per eccellenza della geografia urbana rossiniana: giovedì 25 febbraio alle 21 sale sul palco la Filarmonica Gioachino Rossini, venerdì 26 alle 20.30 l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, sabato 27 febbraio alle 20.30 ancora l’OSR in un duetto a cura della Fondazione Rossini, domenica 28 alle 17 gli auguri a Rossini del Conservatorio con i cantanti del Rossini Opera Festival. E ancora, la proposta di Andar per fiabe per i più piccoli ‘Gioachino Qua…Gioachino là!’, una conversazione con Maria Chiara Mazzi alla scoperta di Maria Malvezzi Hercolani, personaggio alla corte di Rossini, la presentazione di Bravo Bravissimo – Rossini Opera test, il libro-gioco didattico progettato da John Betti per avvicinare bambini e ragazzi al mondo di Rossini attraverso un percorso a fumetti che reinterpreta il classico gioco dell’oca.

Giovedì 25 febbraio le scuole dell’infanzia e primarie si gusteranno un pranzo speciale a menù rossiniano.

Anche i luoghi della cultura entrano nel palinsesto della Settimana con due attività per famiglie in presenza al Museo Nazionale Rossini di Palazzo Montani Antaldi (il 23 e il 26 febbraio alle 17) e i musei – Musei Civici, Museo Nazionale Rossini e Casa Rossini – aperti al pubblico dal lunedì al venerdì orario 15.30-18.30. Completano il pacchetto due mostre: Noi. Non erano solo canzonette allestita a Palazzo Mosca – Musei Civici e al Museo Nazionale Rossini; allo Spazio Sora (via Rossini 35), si ammira l’allestimento visio-grafico a cura della sezione di grafica del Liceo Artistico Mengaroni ispirato dalla fiaba che Rossini mise in musica in un’opera molto amata: La Cenerentola.

Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, commenta: «È importante essere qui oggi a presentare l’edizione 2021 del Compleanno di Rossini, un’edizione digitale, visto il momento non poteva essere altrimenti, ma con lo sguardo rivolto ad un futuro il più possibile vicino che speriamo ci restituisca la presenza»

Giuliana Ceccarelli, assessore alla Crescita, ricorda che «sono 49 le scuole – dell’infanzia e primarie – coinvolte nel pranzo del 25 febbraio per un totale di 2.900 bambini che potranno conoscere la storia di Rossini, un personaggio importante della storia della loro città, attraverso il cibo. Il menù rossiniano sarà preceduto dal racconto delle vicende del compositore elaborato dalle insegnanti; quindi si tratta di un vero e proprio percorso che considero una proposta simbolo di una comunità che voglia dirsi educante. Un percorso che funziona, che si rivela coinvolgente e che viene proposto per altri personaggi anche alle scuole secondarie».

Tutti i concerti e gli spettacoli sono gratuiti e visibili in streaming sulla pagina Facebook Pesaro Cultura (oltre che sui canali indicati nel programma) e su Rossini TV (canale 633 del digitale terrestre).

‘Buon (non) Compleanno Rossini’ è un progetto promosso daComune di Pesaro, Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, AMAT, Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, Fondazione Rossini, Rossini Opera Festival, Orchestra Sinfonica G. Rossini, Filarmonica Gioachino Rossini, Sistema Museo.

Calendario delle iniziative sempre aggiornato su: www.pesarocultura.it www.gioachinorossini.it.