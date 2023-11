Sette giornate per vivere le magiche atmosfere del Natale a Mombaroccio

MOMBAROCCIO – Tornano le magiche atmosfere natalizie nel borgo di Mombaroccio, che il 25-26 novembre, 2-3-8-9-10 dicembre ospiterà la 24esima edizione di ‘È Natale a Mombaroccio’.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Mombaroccio, con il sostegno del Comune e il patrocinio della Provincia Pesaro e Urbino, Regione Marche, Consiglio Regionale delle Marche, rientra nella rete delle feste natalizie più estese d’Italia “Il Natale che non ti aspetti”, curata dall’Unpli provinciale.

Nel borgo medievale, perla dell’Itinerario della Bellezza, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord, ben sette giornate ricche di appuntamenti: mercatini di natale, ambientazioni a tema, spettacoli e musica dal vivo, laboratori per bambini, prodotti tipici locali. L’evento è stato presentato a Pesaro nella sede di Confcommercio.

«È uno degli appuntamenti natalizi più importanti a livello regionale – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti – che attira visitatori da tutta Italia, prezioso per la destagionalizzazione turistica, fondamentale per l’economia».

Ha proseguito il sindaco Emanuele Petrucci: «Un evento che coinvolge tutto il paese e che vede, nella collaborazione e nella solidarietà della comunità il desiderio di promuovere il nostro meraviglioso borgo dal punto di vista dell’accoglienza ma anche del valore storico, museale e sociale. Un sentito grazie a tutti i protagonisti dell’evento quali sono i nostri volontari e le nostre volontarie, alla Regione Marche per averci permesso tramite un bando di poter riqualificare alcuni aspetti dell’accoglienza turistica migliorandone la qualità, a coloro che collaborano, a Confcommercio per il supporto: insieme per il bene del nostro meraviglioso territorio. Un immenso augurio di buon lavoro – ha concluso – al nuovo direttivo della Pro loco costituitosi a ottobre e che da subito si è messo a disposizione e sta lavorando incessantemente per la riuscita dell’evento».

L’inaugurazione sabato 25 novembre alle ore 17, con taglio del nastro a Porta Maggiore alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, e della Banda di Colbordolo (Vallefoglia). A seguire accensione dell’albero. Immancabile l’appuntamento con l’attesissima Magica Nevicata in Piazza Barocci. Questi gli orari: il sabato (17:00 – 18:30), tutti gli altri giorni (16:45 – 18:00 – 19:00).

La riapertura del Palazzo Del Monte con l’allestimento al suo interno del “villaggio in miniatura Lemax”, il forno di Pepi, i tradizionali spettacoli tra le vie, le ambientazioni nei luoghi “storici” del borgo caratterizzeranno i tre week-end.

Ha proseguito il presidente della Pro loco Marco Motta: «Un evento che è diventato “storico” e di livello nazionale. Ci siamo insediati da poche settimane ma, grazie all’esperienza di chi ha voluto riconfermare la propria disponibilità, abbiamo avuto una costante pianificazione e organizzazione. I volontari sono il nostro patrimonio e vogliamo valorizzarli per le loro competenze ed esperienze. Già da quest’anno ci saranno delle novità come le casette per espositori, alcune ambientazioni e degli spettacoli. Saranno giornate ricche di iniziative in grado di soddisfare giovani e meno giovani. Un grande ringraziamento va all’amministrazione e a tutti coloro che si stanno impegnando per la riuscita».

Ha concluso il direttore artistico Beatrice Vincenzi: «Mombaroccio è un borgo bellissimo che si presta moto per questa manifestazione. Sarà vestito a festa e permetterà ai visitatori di vivere la magica atmosfera delle festività natalizie».