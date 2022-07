Sette comuni del Montefeltro insieme contro lo spopolamento e per percorsi turistici integrati

PESARO URBINO – I piccoli borghi in rete per un patto sul turismo. E dal Psr (programmi di sviluppo rurale) arrivano 500 mila euro.

Un ‘gioco di squadra’ tra sette Comuni del Montefeltro per mettere in campo progetti di sviluppo integrati, capaci di potenziare l’offerta turistica e generare un indotto economico a favore del territorio. È la filosofia alla base del P.I.L (Progetto integrato locale) ‘I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro’ che coinvolge i Comuni di Macerata Feltria (capofila), Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Sassofeltrio e Pietrarubbia. Un territorio che si estende su una superficie di 166,41 kmq in cui vivono quasi 8mila cittadini.

I Pil, finanziati con i fondi del Psr Marche, rappresentano una modalità innovativa di programmazione locale degli investimenti, fondata sull’integrazione tra pubblico e privato: si basano sull’aggregazione di istituzioni, imprese e cittadini con l’obiettivo di incentivare, grazie ai fondi comunitari, la realizzazione di progetti in grado di promuovere sviluppo, occupazione e crescita.

I progetti

A Macerata Feltria è prevista la riqualificazione del percorso del parco fluviale lungo il torrente Apsa: verrà ripristinato un percorso, a carattere escursionistico-naturalistico, che funge da collegamento tra il centro abitato e l’area archeologica della Pieve Romanica oltre ad essere interessato da attività economiche legate ai servizi al turismo

A Mercatino Conca verrà riqualificato e messo in sicurezza l’immobile situato in via Lungo Conca da destinare a garage/rimessaggio di biciclette. Un intervento che consentirà la creazione di un’infrastruttura di base da sviluppare come Polo di servizi in favore dei fruitori del turismo esperienziale bike anche escursionistico

A Pietrarubbia l’intervento consentirà la sistemazione ed il ripristino delle infrastrutture ricreative e sportive nel parco San Silvestro: verrà riqualificata un’area destinata ai fruitori del turismo esperienziale ambientale–culturale e ai visitatori del Parco regionale del Sasso Simone e Simoncello (sarà ristrutturata e munita di servizi igienici una struttura polivalente all’interno del parco)

A Monte Cerignone è previsto un intervento strutturale di riqualificazione e recupero del percorso di accesso lato est della Rocca Montefeltrana. Verrà migliorata la fruibilità di un bene culturale in cui vengono organizzati eventi destinati ai fruitori del turismo esperienziale di tipo ambientale-culturale

A Sassofeltrio verrà riqualificato lo spazio di pertinenza circostante la Rocca di Sassofeltrio (restauro del percorso pedonale esistente con demolizione e ricostruzione ex novo della scala esistente): verrà reso pienamente fruibile un bene culturale, oggetto di eventi e manifestazioni, nell’area comunemente denominata “La Terrazza del Montefeltro”

A Montecopiolo l’intervento consentirà la riqualificazione di percorsi escursionistici tra Monte Montone e il Castello di Montecopiolo e dell’ area sosta (è previsto anche il posizionamento di una struttura attrezzata con servizi pubblici per i visitatori)

A Monte Grimano Terme, oltre alla sistemazione del verde, verrà realizzata un’area di sosta attrezzata ed un camper service attrezzato oltre. L’intervento si inserisce all’interno di un investimento più ampio, che realizzerà l’amministrazione comunale, conseguente all’acquisizione dell’intero complesso dell’ex Hotel Belvedere.

Il PIL Montefeltro, che prevede un investimento complessivo di 520mila euro di cui 450mila euro finanziati grazie al contributo del Psr Marche gestito da GAL Montefeltro, coinvolge anche soggetti privati: Katia Rossi (avvio di nuova attività di artigianato artistico e tradizionale a Monte Cerignone), Montefeltro Bike (avvio di una nuova attività di officina bike con annesso noleggio a Monte Grimano Terme), Glamping Inn srl (avvio di una nuova attività ricettiva a Montecopiolo), Hotel Parco del Lago (realizzazione di un camping a Montecopiolo)

«Siamo molto soddisfatti sia per il finanziamento ottenuto sia per la strategia messa in campo che vede un’azione integrata e sinergica tra sette Comuni del Montefeltro, con il coinvolgimento anche di imprenditori privati, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei nostri territori: fare squadra soprattutto tra piccoli Comuni diventa fondamentale per intercettare fondi regionali, statali o, come in questo caso, comunitario e iniettare liquidità nel nostro tessuto socio-economico – spiegano i sindaci Luciano Arcangeli (Macerata Feltria), Omar Lavanna (Mercatino Conca), Elia Rossi (Monte Grimano Terme), Pietro Rossi (Montecopiolo), Carlo Chiarabini (Monte Cerignone), Maria Assunta Paolini (Pietrarubbia) e Fabio Medici (Sassofeltrio) – Per contrastare lo spopolamento delle aree interne, tendenza che purtroppo riguarda tutto il Paese, occorre favorire gli investimenti, valorizzare le eccellenze territoriali e portare servizi. Pensiamo che il P.I.L vada proprio in questa direzione incentivando lo sviluppo occupazionale attraverso progetti turistici che mirano alla riqualificazione e al recupero di percorsi naturalistici ed al potenziamento dell’offerta di servizi».