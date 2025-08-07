Servizi sanitari Pesaro, Palazzi: «Dalla Regione servono atti ufficiali per i fragili»

PESARO – Servizi sanitari assistenziali, la quarta commissione del Comune di Pesaro attacca la Regione.

«Sui servizi socio-sanitari il Comune c’è, la Regione no: servono atti, non annunci elettorali» evidenzia Maruska Palazzi.

«In qualità di Commissione Politiche Sociali del Comune di Pesaro, è bene dire che il Comune ha lavorato con serietà e concretezza, mettendo a disposizione sedi, strutture e soluzioni per garantire la continuità dei servizi socio-sanitari destinati a persone con fragilità, famiglie e operatori. Sul Centro per l’Autismo, oggi si rilancia pubblicamente la sede in strada in Sala, ma nessun atto formale è mai stato trasmesso al Comune da parte della Regione o dell’AST. È stata l’Amministrazione comunale a proporre questa soluzione già da ottobre 2024, dopo che la Regione aveva abbandonato senza spiegazioni la sede deliberata in via Vatielli fin dal 2022. A tal riguardo l’ultima comunicazione ufficiale tra Comune e AST risale a maggio 2025 ma è unidirezionale ovvero è il Comune che scrive ad AST ma questa non ha mai risposto, neanche per dire se era interessata alla proposta della sede ipotizzata da Comune, appunto. Se avesse risposto avrebbe dovuto redigere un atto formale di convenzione. Questi sono i passaggi ufficiali che contano e che non ci sono, non i proclami politici. Pertanto rimaniamo ancora in attesa di fatti».

«Nel caso de La Fenice e del centro diurno Il Gabbiano, ancora una volta è il Comune ad aver individuato spazi alternativi – come l’ex asilo Alberone – per garantire la continuità dei servizi. La Regione, invece, non ha indicato alcuna sede ufficiale né trasmesso documenti ufficiali».

«Sull’RSA Tomasello, la Regione annuncia lo spostamento a Casa Roverella come se fosse una novità, quando in realtà si tratta di una soluzione già prevista nell’accordo sottoscritto nel 2022. Annunci già noti, dunque, spacciati per decisioni recenti. Come Commissione Politiche Sociali, ribadiamo che la continuità e la qualità dei servizi per le fasce più fragili della popolazione devono essere una priorità, non uno strumento di campagna elettorale. Non possiamo accettare che questioni così delicate vengano politicizzate senza rispetto per le famiglie e i lavoratori coinvolti. Ora è tempo che anche la Regione Marche e l’AST facciano la loro parte: servono atti ufficiali».