Servizi pubblici locali, la Provincia di Pesaro convoca i sindaci: «Lo scenario impone nuove soluzioni»

PESARO – Lo scenario di guerra, il caro energia, le ripercussioni sugli enti pubblici. Il presidente Giuseppe Paolini chiama a raccolta i sindaci della provincia sui servizi pubblici locali del territorio. L’incontro è in programma venerdì 18 marzo, alle ore 15.30, nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Urbino. «L’importanza dell’argomento – evidenzia Paolini – unita al contesto socioeconomico e normativo attuale, ci impone una seria discussione su temi fondamentali per la qualità della vita delle nostre collettività e della competitività delle nostre imprese».

Anche per questo, spiega il presidente della Provincia, «la relazione introduttiva sarà affidata al rettore Giorgio Calcagnini. A cui abbiamo chiesto un contributo per affrontare da un punto di vista più scientifico ed oggettivo la nostra discussione». L’incontro dei sindaci sui servizi pubblici locali, già predisposto da via Gramsci nei giorni scorsi, sarà formalizzato con lettera ai Comuni all’inizio della prossima settimana. «La rilevanza e l’urgenza dell’appuntamento, già rilevata dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini, richiede la presenza di tutti per disporre di un quadro completo di conoscenza ed approfondimento», osserva Paolini.

«Lo scenario dei prossimi anni, infatti, ci impone l’obbligo di valutare in modo oggettivo e tecnico le soluzioni che portino innovazione, qualità della vita e valore aggiunto alle imprese del territorio», aggiunge il presidente della Provincia. «La crisi energetica e la situazione bellica attuale avranno ripercussioni forti anche nei servizi pubblici locali, che sono fondamentali per la vita delle persone. Il mondo a cui siamo abituati non sarà più tale in futuro, è quindi anacronistico continuare a guardare nello specchietto retrovisore», conclude Paolini.