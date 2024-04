Servizi 0-6 anni Pesaro, Vitri (Pd): «Dalla giunta nessuna risposta su aumento posti e assunzione personale»

PESARO – Servizi per l’infanzia, 4 milioni non bastano. E’ quanto sostiene la consigliera regionale Pd Micaela Vitri. «Non basta sbandierare 4 milioni di risorse, in arrivo dall’Unione europea, per rassicurare i tanti genitori in attesa di un posto nei nidi d’infanzia. Non basta – spiega la consigliera regionale Micaela Vitri – perché queste risorse risultano vincolate solo per alcuni scopi, tra cui sembra non esserci l’aumento di posti e l’assunzione di personale. Serve chiarezza dalla Regione ed è per questo che ho presentato un’altra interrogazione nell’ultimo Consiglio regionale. Nessuna risposta chiara è stata data dalla Giunta Acquaroli a questa interrogazione urgente sulla programmazione dei servizi d’infanzia 0-6 anni, che la Regione doveva aver inviato al Ministero entro il 31 marzo 2024. Ho ricordato all’Assessora delegata quello che l’intera Giunta regionale sembra ignorare: i posti nei nidi servono e i Comuni sono in grande difficoltà a causa della preoccupante carenza. Ho ricordato che quest’anno, per la prima volta nella storia della nostra Regione, la Giunta Acquaroli ha deciso di non destinare nemmeno un euro per i servizi 0-6 anni dal proprio bilancio, decidendo di usare solo le risorse del Fondo Sociale Europeo».

Un tema sentito a Pesaro tanto che si contavano circa 200 bambini in lista d’attesa. Per l’estate l’offerta è stata allargata, ma non basta. «Se la Regione non mette anche risorse proprie diventa una beffa: il Presidente Acquaroli ha sbandierato ai quattro venti la disponibilità di 4 milioni di euro per i servizi 0-6 come la soluzione, senza sapere che in realtà questi soldi non possono essere utilizzati per l’aumento dei posti nido o per pagare il personale (quindi le educatrici e gli educatori) che lavorano nei nidi. Queste risorse che saranno usate per i voucher sono utilissime – precisa Vitri – perché, come ho detto in aula, potranno contribuire a ridurre le rette e favorire il prolungamento dell’orario ma non risolvono il vero problema: la necessità di nuovi posti nei nidi. Perché la Regione – conclude Vitri – non affronta il vero problema della carenza di posti nei servizi d’infanzia 0-6 anni? Perché la Regione non ha messo un euro del proprio bilancio? Perché non ha risposto alla domanda della mia interrogazione che chiedeva di conoscere ‘quale fosse la programmazione per i servizi 0-6 presentata entro il 31 marzo 2024 dall’Assessorato competente per l’attuazione delle linee guida 0-6 nazionali con fondi statali e con fondi regionali anche FSE ? – E’ indispensabile avere delle risposte chiare per consentire ai Comuni di programmare il prossimo anno scolastico».