Serie A, l’Italservice Pesaro comincia a sudare: definito il piano delle amichevoli

I ragazzi del presidente Lorenzo Pizza si sono riuniti per svolgere le prime sedute di allenamento. Sabato 27 agosto partitella in famiglia

PESARO – L‘Italservice Pesaro è tornata. Rivoluzionata, diversa ma pronta a tutto pur di difendere sul campo i trofei conquistati nella scorsa stagione.

La riforma ha, inevitabilmente, reso i biancorossi una formazione meno schiacciasassi. Gli addetti ai lavori ritengono l’Italservice come quinta/sesta forza del campionato, non più come assoluta favorita, nonostante il club del presidente Lorenzo Pizza abbia vinto gli ultimi tre scudetti, a cui si sommano due Supercoppe e altrettante Coppe Italia.

Gli addii illustri non sono mancati, ma la rosa a disposizione del tecnico Fulvio Colini è tutta da scoprire, e vanta allo stesso tempo campioni del calibro di Tonidandel, Fortini, Canal e De Oliveira. In questo mese, il trainer dovrà essere bravo ad amalgamare al meglio i nuovi arrivati, in vista dell’esordio in Serie A fissato per sabato 24 settembre in casa del Futsal Pescara.

L’Italservice avrà diverse amichevoli a disposizione inoltre per accumulare minuti sulle gambe: sabato 27 agosto amichevole in famiglia, sabato 3 settembre al PalaFiera con il Cerreto D’Esi (neopromosso in Serie B), sabato 10 settembre triangolare con Lecco e Sampdoria (Serie A2) e sabato 17 settembre al PalaFiera Memorial Nino Pizza (triangolare con Came Dosson e Futsal Pistoia).