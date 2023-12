Seri piange la scomparsa dell’ex sindaco di Fano Gustavo Mazzoni

FANO – Il primo cittadino Massimo Seri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gustavo Mazzoni, sindaco della città di Fano dal 1983 al 1986.



«Gustavo Mazzoni è stato l’esempio di un nuovo impegno per Fano. Amato dai suoi cittadini, affabile ed empatico, ha proiettato Fano in un protagonismo importante. Anticipava i tempi ed è riuscito a determinare uno sviluppo significativo della città. E’ stato il primo a portare Fano ad una dimensione europea siglando il primo rapporto con la città di Rastatt. Suo il merito di aver portato nella nostra città sua Santità Papa Giovanni Paolo II nell’incontro storico con i pescatori. Precursore dei tempi e visionario per vocazione, Fano perde un grande sindaco».