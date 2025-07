Sentenza Banca Marche, Lugli (M5S Pesaro): «Ingiustizia, riscrivere le regole del gioco»

PESARO – Sentenza Banca Marche, il portavoce M5S Pesaro Lorenzo Lugli parla di «senso di ingiustizia per i risparmiatori».

«La sentenza di assoluzione per il crack di Banca Marche, ha acceso di nuovo i riflettori su un caso che vede coinvolti centinaia di risparmiatori, che si sono visti azzerare i risparmi di una vita, mentre i vertici della banca escono indenni da un processo che avrebbe dovuto chiarire le responsabilità di una gestione fallimentare. Il silenzio della politica e l’assenza di soluzioni concrete alimentano un senso di ingiustizia per un sistema che sembra tutelare più le banche che i cittadini. Il Movimento 5 Stelle, storico sostenitore delle battaglie per la trasparenza e la tutela dei risparmiatori, non rimane certo inerte di fronte a un caso che incarna i mali strutturali del credito italiano. Banca Marche, istituto radicato nel territorio marchigiano, è crollata nel 2013 sotto il peso di operazioni maldestre, crediti inesigibili e governance opaca. La risoluzione adottata ha comportato la liquidazione della banca e la perdita totale degli investimenti per migliaia di piccoli azionisti e obbligazionisti. Questi ultimi, spesso non informati dei rischi, erano stati spinti ad acquistare titoli presentati come sicuri, quando in realtà la banca navigava già in acque agitate».

Lugli precisa: «La sentenza di assoluzione per tutti gli imputati, motivata dalla mancanza di prove penali dirette, non cancella il danno subìto dai risparmiatori. È evidente che la caduta del sistema è stata frutto di una concatenazione di errori e omissioni che rivela un paradosso: mentre i manager escono puliti dal processo, i risparmiatori pagano il prezzo di un sistema che privilegia la stabilità del credito a discapito della trasparenza. Un sistema in cui i guadagni sono privatizzati e le perdite socializzate, che mette in luce un evidente conflitto di interessi tra banche, politica e autorità di controllo. Il Movimento 5 Stelle ha storicamente denunciato il caso banca marche come simbolo di un sistema che protegge le banche a scapito dei cittadini. Tuttavia, nonostante le promesse, non sono emerse iniziative legislative decisive per garantire risarcimenti o riforme strutturali, come il recupero dei fondi persi dai risparmiatori. La sentenza di assoluzione per Banca Marche non è solo una pagina giudiziaria, ma uno specchio di un sistema che punisce la fiducia. Senza pressione politica e mobilitazione sociale, il rischio è che casi come questo diventino la regola, non l’eccezione. Come hanno detto i risparmiatori beffati: “E allora di chi è la responsabilità?”. La risposta non può essere il silenzio, deve essere un impegno concreto per riscrivere le regole del gioco, mettendo al centro i cittadini, non le banche».