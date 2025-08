Pesaro, il senatore Scalfarotto chiede il sequestro della villa della “zarina russa” sul San Bartolo

PESARO – La villa della zarina al centro di una interrogazione parlamentare.

Si tratta di Villa Matvienko, nel cuore del parco del San Bartolo, che già 3 anni fa, finì al centro della bufera in corrispondenza dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Nel 2022 infatti numerose proprietà di oligarchi russi all’estero furono inserite in una black list che portò ad altrettanti sequestri immobiliari nell’ambito delle sanzioni per il conflitto. Tra queste anche la proprietà di Valentina Matvienko, nota come la “zarina”, già sindaca di San Pietroburgo, terza carica della Federazione Russa.



La villa non venne sequestrata, anche perché non risulta intestata alla 75enne oligarca bensì ad altre società che fanno riferimento al figlio Sergey. Ora il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto ha annunciato via social che presenterà un’interrogazione parlamentare.



«Intollerabile – scrive su X -. Presenterò un’interrogazione ai ministri dell’Interno e degli Esteri perché spieghino come sia possibile che una delle massime autorità politiche russe possa godere di una sorta di zona franca, una specie di extraterritorialità, in Italia».

Le dichiarazioni di Scalfarotto, che è responsabile degli Esteri per Italia Viva, erano a commento di un altro post, pubblicato sul medesimo social, in cui si denuncia che «Valentina Matvienko, terza carica della Federazione Russa, colei che ha firmato il decreto per l’invasione dell’Ucraina» possiede una villa a Pesaro «mai sequestrata e tuttora utilizzata», e protetta da un cartello che intima il reato di «violazione di domicilio».



Villa Matvienko, che per i pesaresi è ancora Villa Rudas, dal nome del manager di Luciano Pavarotti che l’aveva acquistata a distanza ravvicinata da quella del tenorissimo, Villa Giulia, è stata comprata nel 2008. L’interrogazione è pronta.