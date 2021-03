Sempre più iscrizioni all’Agrario Cecchi di Pesaro, ecco il convitto da 48 posti letto

PESARO – Vivere l’esperienza della scuola a tutto tondo. L’istituto Cecchi agrario avrà un convitto con 16 camere e 48 posti letto.

Il progetto definitivo per l’ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore “A.Cecchi” di Pesaro si è classificato al primo posto nella graduatoria 2020 del ‘Piano regionale triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica’ della Regione Marche, che prevede un finanziamento di 3 milioni e 776mila euro di fondi Miur per uno dei tre stralci funzionali, vale a dire la realizzazione del Convitto con 16 camere dislocate su due piani, per un totale di 48 posti letto, servizi igienici e spazi per attività collettive.

«L’Agrario – dice soddisfatto il presidente Giuseppe Paolini – da tempo vede un costante aumento di iscrizioni a fronte di un’annosa carenza di spazi. Sono particolarmente contento perché in questa trance triennale di finanziamenti hanno trovato adeguate risposte istituti del settore alberghiero e agrario, ambiti a cui stiamo dedicando particolare attenzione per un sempre maggiore sviluppo dell’offerta enogastronomica e turistica di questo territorio, che passa attraverso la formazione di personale altamente qualificato».

Il dirigente del Servizio edilizia scolastica della Provincia Maurizio Bartoli sottolinea che «rientra in un progetto complessivo, per un importo di oltre 10 milioni di euro, che prevede la creazione nell’area di altri due fabbricati: un edificio scolastico con 11 nuove aule, servizi ed uffici ed una palestra con servizi e spogliatoi. Il Convitto, così come gli altri due edifici previsti dal progetto, si svilupperà al di là dell’area attualmente destinata ai servizi agricoli (cantina, mensa, depositi), dunque non visibile né da Villa Caprile, né dai giardini monumentali, né da altri punti del territorio circostante, in ottemperanza ai vincoli paesaggistici e monumentali di Villa Caprile».

Render del progetto dell’ampliamento del Cecchi

Il dirigente Bartoli fa poi il punto sugli altri due interventi finanziati dalle annualità 2018 e 2019 del ‘Piano regionale triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica’ della Regione Marche. «Il progetto per l’adeguamento sismico e alle normative di sicurezza dell’istituto ‘Celli’ di Piobbico prevede il totale rifacimento dell’edificio esistente, per un importo lavori di 4,1 milioni di euro, di cui 308mila di cofinanziamento da parte della Provincia. L’intervento, ora in fase di appalto, inizierà nei prossimi mesi dopo aver espletato le procedure di gara. Sempre al ‘Celli’ di Piobbico, nel 2020 abbiamo realizzato nuovi spazi dedicati ai laboratori cucine, ampliando le due palazzine limitrofe di proprietà della Provincia e del Comune di Piobbico. I lavori, finanziati dalla Provincia per 460mila euro, hanno consentito di raggruppare in un unico comparto l’attività dei laboratori cucine, dotati di una nuova attrezzatura anche con il contributo dell’amministrazione provinciale.

Per quanto riguarda la realizzazione della palestra a servizio dell’istituto ‘Celli’ di Cagli e della collettività in orario extrascolastico, finanziata dall’annualità 2019 del Piano regionale, il progetto esecutivo è nelle fasi conclusive e contiamo entro l’anno di appaltare i lavori. Una volta realizzato l’intervento, per un importo di 2 milioni e 48mila euro, si porrà termine una volta per tutte al disagio degli studenti nel dover raggiungere un’altra struttura, ottenendo anche un risparmio per la Provincia che attualmente sostiene i costi del servizio di trasporto».