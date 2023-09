Sede operativa 118 Pesaro, Baiocchi: «Via al contratto e consegna dei lavori»

PESARO – Sede operativa del 118, stavolta ci siamo. Ad annunciarlo è Nicola Baiocchi, presidente della IV Commissione Permanente. «L’ennesimo fatto concreto realizzato da questa maggioranza di centrodestra per garantire, finalmente, una sede adeguata agli operatori del 118 di Pesaro Urbino dopo decenni di vuote promesse. Entro la fine di questo mese, infatti, sono previsti due importanti traguardi intermedi: la stipula del contratto tra la Regione Marche e la ditta aggiudicatrice dell’appalto; la consegna dei lavori. Un progetto definitivo che ha un budget complessivo di oltre 1,8 milioni di euro, è bene ribadirlo, che avrà anche la massima attenzione alla sostenibilità grazie anche all’ottenimento del finanziamento di oltre 200mila euro, a fondo perduto, concesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l’efficientemente energetico della nuova Centrale operativa del 118 di Pesaro allocata nello stabile individuato nella zona di Villa Fastiggi».

Per Baiocchi «Un fiore all’occhiello, dunque, anche dal punto di vista dell’impatto energetico, oltre a divenire una sede adeguata e funzionale rispetto alle legittime richieste degli operatori e al loro lavoro. In circa un anno di lavoro, siamo riusciti ad imprimere una forte accelerazione a questo vitale e strategico progetto per la città di Pesaro, recuperando tutto il tempo perso, nel quale alle parole non sono mai seguiti step concreti. Questo è un chiaro esempio di politica costruttiva nell’intere esclusivo degli operatori e dell’intera cittadinanza».