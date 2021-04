Scuole sicure a Pesaro, subito i tamponi molecolari ai positivi del test rapido

PESARO – Screening scuole, subito il molecolare a chi risultata positivo al test rapido, per abbreviare i tempi. È questa la volontà dell’amministrazione comunale per l’operazione “Scuole Sicure” che è ripartito negli istituti superiori.

Su 870 tamponi fatti, 7 studenti sono risultati positivi. Da oggi, si «eleva il livello del test. Ovvero vogliamo dare sicurezza, in un momento di incertezza – ha detto l’assessore Mila Della Dora – i ragazzi che sono risultati positivi al tampone rapido saranno sottoposti subito al molecolare, così in meno di 24 ore avranno subito la conferma o meno della loro positività». Un ulteriore controllo, «per accorciare i tempi, dare più certezze alle famiglie, limitare disagi e stati d’ansia provocati dalle lunghe quarantene e da questo anno di pandemia».

«C’è grande entusiasmo e sensibilità da parte dei ragazzi e dei genitori – commenta l’assessore alla Coesione Mila Della Dora, durante il sopralluogo di questa mattina al Bramante -, la buona affluenza ci fa ben sperare». Dopo lo screening nelle scuole medie della scorsa settimana, per la terza volta il Comune di Pesaro torna negli istituti superiori per monitorare gli studenti e garantire loro un rientro in classe in sicurezza. «Come sappiamo i ragazzi fino ai 16 anni sono esclusi dalla campagna di vaccinazione e dai 17 lo faranno probabilmente in estate. Per questo i tamponi sono l’unico modo per consentire di concludere l’anno scolastico in sicurezza».

Al fianco del Comune di Pesaro, la Protezione Civile, Gulliver, Aspes, dirigenti scolastici e operatori sanitari. «In queste settimane siamo stati a stretto contatto con i dirigenti scolastici – sottolinea l’assessore alla Crescista Giuliana Ceccarelli -, la risposta è stata buona. C’è un forte senso di responsabilità da parte dei ragazzi e delle loro famiglie e questo significa che il messaggio che vogliamo diffondere sul ritorno a scuola in sicurezza è stato recepito. Per andare a scuola in sicurezza è necessario uno screening periodico, a volerlo per primi sono i ragazzi».

Ecco il calendario:

mercoledì 14 aprile dalle 8.30 alle 13 – Campus (palestra Marconi) per i ragazzi del Benelli e Marconi; S.Marta; Mengaroni per i ragazzi del Mamiani.

Martedì 20 aprile, dalle 8.30 alle 13 – Campus (palestra Bramante) per i ragazzi del Mamiani e Bramante; S.Marta; Mengaroni per i ragazzi del Mengaroni e Nuova Scuola.

Mercoledì 21 aprile, dalle 8.30 alle 13 – Campus (palestra Marconi) per i ragazzi del Marconi e Benelli; gli studenti del Cecchi nel proprio istituto; Mengaroni per i ragazzi del Mamiani.