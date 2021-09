Scuole e impianti sportivi, ecco gli interventi fatti e in programma per la Provincia di Pesaro

Il dirigente Bartoli: «Palestre per studenti e cittadini in orari extrascolastici. Alcuni all'aperto come richiesto per il Covid»

PESARO URBINO – Scuola e impianti sportivi, la Provincia ha avviato una serie di interventi per le Superiori e predisposto progetti. E con il Covid spazio anche alle aree all’aperto.

«Con l’obiettivo di assicurare a tutte le scuole superiori del territorio provinciale strutture e impianti sportivi completamente rinnovati o di nuova realizzazione, la Provincia ha portato avanti in questi anni un lavoro di analisi dello stato di fatto di ciascun istituto, definendo l’intervento più idoneo e cercando i relativi finanziamenti, attraverso partecipazione a bandi del Miur oppure offerte migliorative nell’ambito di progetti di nuovi interventi e ristrutturazioni o attivandosi con risorse interne». È quanto evidenzia il dirigente del Servizio edilizia scolastica della Provincia di Pesaro e Urbino Maurizio Bartoli, che aggiunge: «La strategia avviata dall’ex presidente Daniele Tagliolini, condivisa e portata avanti dall’attuale presidente Giuseppe Paolini, sta dando i suoi frutti e nell’arco di qualche anno tutti gli istituti superiori potranno disporre di impianti sportivi nuovi o rinnovati, in molti casi fruibili anche dalla popolazione in orario extrascolastico. In quest’ultimo periodo, per l’attività di educazione fisica, l’emergenza Coronavirus ci ha spinto a prevedere la realizzazione e sistemazione di spazi esterni, così come indicato dal Miur».

Ma vediamo gli interventi effettuati, quelli in corso e quelli programmati dalla Provincia città per città.

Palestra Santa Marta Pesaro

PESARO

Istituto alberghiero “Santa Marta” – Nel corso dell’estate è stata completata la ristrutturazione dell’impianto sportivo, con sostituzione del telo della copertura, impianto di aerazione e nuova pavimentazione, per un importo di 120mila euro.

Liceo scientifico “Marconi” – È stato ristrutturato nel 2020 lo spazio esterno del campo di baskete realizzato il nuovo manto, con risanamento e tinteggiatura delle pareti esterne, per un importo di 50mila euro.

Istituto Agrario Cecchi – Entro ottobre si concluderanno i lavori di ristrutturazione completa dell’impianto sportivo, con sostituzione della struttura di copertura, rifacimento del pavimento interno, della pavimentazione esterna e dell’impianto di areazione, per un totale di 170mila euro.

Liceo artistico “Mengaroni” – Entro dicembre si concluderanno i lavori di sistemazione dell’area scoperta nell’edificio “Perticari” dove è in corso la realizzazione di un campo per pallavolo con pavimento in gomma, completo di arredo. Il campo di pallavolo rientra quale offerta migliorativa nell’ambito dei lavori di risanamento conservativo dell’edificio.

Liceo “Mamiani” al Campus scolastico – Entro fine ottobre, primi di novembre, si completerà la ristrutturazione dell’area sportiva esterna, con eliminazione infiltrazioni dalle gradinate e nuovo manto del campo di basket, per un importo di 70mila euro.

Edificio “Morselli” – È in fase di assegnazione la progettazione esecutiva della ristrutturazione della palestra, con rifacimento copertura, rifacimento bagni e spogliatoi e nuovo impianto di areazione, per un importo già finanziato di 330mila euro.

FANO

Liceo artistico “Apolloni” – Nel corso dell’estate è stata rifatta la pavimentazione della palestra, per un importo di 35mila euro

POLO 3 – Verrà completato ad ottobre il recupero di due spazi per realizzare piccole palestre per attività sportiva degli istituti “Olivetti” e “Volta” (10mila euro), a supporto delle strutture principali esistenti. Per il “Volta” si sta anche predisponendo il progetto per l’appalto dei lavori di realizzazione di un campo sportivo esterno polivalente per attività all’aperto, per un importo preventivato di 70mila euro.

Liceo “Nolfi ex Carducci” – È in fase di approvazione il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico della palestra, già finanziati per 300mila euro, oltre al rifacimento bagni, spogliatoi e pavimentazione del campo, per una previsione di spesa di circa 135mila euro.

Campus scolastico – È in fase di approvazione il progetto esecutivo per la palestra del liceo scientifico “Torelli”, sulla quale verranno fatti lavori di adeguamento sismico, bonifica amianto e adeguamento norme di sicurezza, per un importo completamente finanziatodi 2 milioni di euro. Inoltre, nell’area prospiciente la palestra del “Torelli” è prevista la realizzazione di un campo sportivo esterno polivalente, per attività all’aperto, per il quale si sta predisponendo il progetto per l’appalto, per un importo preventivato di 70mila euro.

URBINO

Liceo delle Scienze Umane “Baldi” – Nel 2017 è stata ristrutturata la palestra, con realizzazione di nuovi spogliatoi, per un importo di 500mila euro.

Liceo Artistico “Scuola del libro” – Si stanno predisponendo gli atti per affidare la progettazione esecutiva di una palestra coperta, in un’area limitrofa alla sede centrale e facilmente accessibile, “dando una prima risposta – evidenzia il dirigente Maurizio Bartoli – alle annose esigenze della scuola, costretta ad utilizzare strutture lontane dall’istituto scolastico”. L’intervento è già finanziato per 950mila euro.

URBANIA

Istituto “Della Rovere” – Sono stati assegnati i lavori, per un importo di 150mila euro, per realizzare gli spogliatoi della palestra realizzata nel 2018 presso il campo sportivo.

PIOBBICO E CAGLI

Istituto alberghiero “Celli” di Piobbico – Nell’ambito del progetto di ristrutturazione dell’edificio scolastico, i cui lavori sono in fase di consegna all’impresa aggiudicatrice, è prevista la realizzazione, come offerta migliorativa, di uno spazio coperto e una parte scoperta nell’area adiacente la scuola, acquistata dalla Provincia nel 2020.

Istituto tecnico commerciale “Celli” di Cagli – È in fase di approvazione il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova palestra, per un importo di circa 2 milioni di euro, già finanziati.

PERGOLA

Liceo scientifico “Torelli” sede di Pergola – Si stanno predisponendo gli atti per affidare la progettazione esecutiva di una nuova palestra, già finanziata per un importo di 1,1 milioni di euro.