La scuola Brancati di Pesaro è la più ecosostenibile d’Europa e la terza al mondo

L'istituto di via Lamarmora ha vinto il Leadership Award, l'oscar per l’architettura green, assegnato dall’USGBC. Ricci e Vimini: «È pensata per il futuro dei nostri ragazzi, una delle priorità dell’Amministrazione»

