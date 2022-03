Lo scrittore fanese Rodolfo Colarizi in rianimazione dopo un grave malore

FANO – Sono ore di apprensione per gli abitanti della Città della Fortuna. Lo scrittore fanese Rodolfo Colarizi si trova in rianimazione all’ospedale di Pesaro a causa di un improvviso malore che lo avrebbe colto nella giornata del 24 marzo.



L’uomo, autore di racconti, romanzi e pubblicazioni scientifiche, era stato portato al Pronto Soccorso di Fano ed in seguito trasferito d’urgenza al nosocomio pesarese dove è stato sottoposto ad un intervento di urgenza. Si trova ora in rianimazione dove le sue condizioni sono giudicate serie. Nonostante abbia trascorso buona parte della sua vita a Milano non ha mai dimenticato il suo legame con Fano ed i fanesi. Un amore contraccambiato da parte della cittadinanza.

Colarizi, con un passato anche da manager di grandi case farmaceutiche, ha avuto una brillante carriera anche come giornalista scientifico e romanziere: è autore di una quarantina di libri suddivisi tra testi di divulgazione scientifica con particolare attenzione al diabete, alla dietetica e alla geriatria (per i quali ha vinto il prestigioso premio giornalistico Upjohom negli Usa) e di narrativa dove, da sempre, dice di ispirarsi a Fano ed i suoi abitanti.