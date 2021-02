Screening scuole, a Pesaro il secondo giro e ci sono anche le scuole medie

PESARO – Screening scuole, tocca anche alle medie. Sempre su base volontaria.

Il Comune di Pesaro annuncia le date del monitoraggio ai ragazzi, docenti, personale ATA degli istituti superiori «e – ricordano il sindaco Matteo Ricci, l’assessore alla Coesione Mila Della Dora e alla Crescita Giuliana Ceccarelli – anche per le scuole medie. Il primo screening fatto agli studenti delle superiori è andato bene, ma per aumentare l’efficacia del monitoraggio bisogna renderlo periodico, almeno mensile». Dopo le polemiche con la Regione la macchina organizzativa è ripartita.

Si parte giovedì 4 marzo: la mattina sarà riservata agli istituti superiori, i pomeriggi del 4 e 11 marzo alle scuole medie.



Ecco il calendario: giovedì 4 marzo: dalle 8.30 alle 13.30 al Campus (per gli studenti del Marconi e Benelli), Cecchi (per gli studenti del Cecchi), Mengaroni (per gli studenti del Mengaroni e Nuova Scuola)

Giovedì dalle 14 alle 18.30 al Campus per gli studenti delle medie.



Venerdì 5 marzo: dalle 8.30 alle 13.30 al Campus (per gli studenti del Bramante, Mamiani, Benelli), al Santa Marta (per gli studenti del Santa Marta), al Mengaroni (per gli studenti del Mamiani)



Giovedì 11 marzo: dalle 8.30 alle 13.30 al Campus (per gli studenti del Marconi e Benelli), al Cecchi (per gli studenti del Cecchi), al Mengaroni (per gli studenti del Mengaroni e Nuova Scuola). Dalle 14 alle 18.30 al Campus per gli studenti delle medie.



Infine venerdì 12 marzo: dalle 8.30 alle 13.30 al Campus (per gli studenti del Bramante, Mamiani, Benelli), al Santa Marta (per gli studenti del Santa Marta), al Mengaroni (per gli studenti del Mamiani).

Al fianco dell’amministrazione comunale, come per il precedente screening agli studenti, ci saranno AIL Pesaro (che si occuperò della trasmissione dei dati all’Asur) Croce Rossa, Protezione Civile, Dirigenti Scolastici, Aspes.

Le scuole medie coinvolte sono, la Dante Alighieri, Galileo Galilei, Don Gaudiano, Leopardi, Pirandello, Manzoni, Tonelli, Nuova Scuola. «Istituti che avevano chiesto all’Amministrazione di essere coinvolti in questa operazione di screening», sottolineano gli assessori. Potrà sottoporsi al tampone anche l’accompagnatore (familiare maggiorenne) dell’alunno e personale docente e Ata».

La Croce Rossa cerca personale per le date del 4-5 e 11-12 marzo, Croce Rossa Italiana – Comitato di Pesaro, sta reclutando personale medico e infermieristico, per lavorare durante attività di screening. Per candidarsi: www.cripesaro.org/lavora-con-noi/

La collaborazione con l’Università di Urbino. Durante lo screening verranno distribuiti dei questionari agli studenti che si sottoporranno al tampone. «Una ricerca utile per avere un’idea sulle possibili variabili o rischi che possono aver portato ad un’infezione – spiega il professore dell’UniUrb Giorgio Brandi -. Si tratta di un questionario anonimo, un’iniziativa importante per capire anche il tasso di incidenza di Covid-19 nei ragazzi e il loro ruolo».

I numeri del primo screening. Durante le prime quattro giornate di screening di inizi febbraio erano state tamponate 5104 persone negli istituti superiori (4568 studenti, 536 docenti e personale ATA). Di questi 16 sono risultati positivi (12 studenti, 4 tra docenti e personale ATA). Al monitoraggio delle superiori, si era aggiunto anche quello delle scuole d’infanzia e nidi, che ha visto sottoporsi a tampone 115 persone, di cui 0 risultati positivi.