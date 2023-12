Scontrini pazzi, l’inviato delle Iene a Pesaro per il caffè con ghiaccio

PESARO – È stata l’estate degli scontrini pazzi, postati dai clienti sui social. L’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis ha fatto tappa a Pesaro.

Un’estate in cui i clienti si sono visti addebitare due euro a Finale Ligure per un “piattino in condivisione” con cui smezzare un piatto di trofie al pesto, 2 euro di Como per la divisione di un toast, Era spuntato anche lo scontrino al bar da 1 euro e 50 per un caffè con ghiaccio, con i 50 centesimi per l’aggiunta di ghiaccio, come specificato nello scontrino stesso.

Il titolare aveva sottolineato che il ghiaccio era a parte ed è stato fatto pagare il servizio. L’inviato delle Iene è stato a Pesaro e lo staff del Caffe Ducale Soldano ha scattato una foto con lui, postandola su Facebook. “Noi vittime, loro iene” hanno scherzato.