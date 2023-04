FANO – Divieto di Accesso agli Impianti Sportivi per 8 ultras facenti parte della tifoserie di Fano, Jesi e Senigallia. È questa la decisione del Questore di Pesaro e Urbino, Raffaele Clemente al termine dei mirati approfondimenti condotti dal personale della Polizia di Stato.

L’episodio risale al 2 aprile scorso, quando a Fano un gruppo di tifosi della squadra locale Alma Juventus, assieme ad alcuni ultras della Jesina Calcio, con i quali sono gemellati, attuavano un’aggressione preordinata nei confronti di alcuni tifosi della Vigor Senigallia, che in quel momento stavano transitando con le loro autovetture lungo la SS16 Adriatica.

L’attività condotta dal personale del Commissariato di P.S. di Fano, collaborato da quello dei Commissariati di P.S. di Jesi e di Senigallia, ha portato all’individuazione di otto persone, che hanno partecipato attivamente agli scontri.



Le misure interdittive emesse dal Questore prevedono il divieto di assistere agli eventi calcistici per cinque tifosi fanesi, due dei quali destinatari di DASPO della durata di tre anni e due di DASPO della durata di due anni, nonché per due tifosi provenienti da Jesi e uno da Senigallia, tutti colpiti da DASPO della durata di anni due. La gravità dei provvedimenti emessi è stata graduata in base al ruolo avuto da ognuno nei disordini e ai precedenti specifici.



Al vaglio della competente Autorità Giudiziaria la convalida dell’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. in occasione degli incontri delle rispettive squadre, adattata nei confronti dei succitati tifosi unitamente ai DASPO.