Pesaro, la schiuma bianca sulla serratura: furto di ori mentre la famiglia è in vacanza

PESARO – Famiglia in vacanza e ladri in casa, a Pesaro. Per entrare hanno utilizzato una particolare schiuma bianca.

I proprietari di casa sono entrati nel loro appartamento di via Hermada dopo le vacanze di Ferragosto e si sono trovati di fronte a una schiuma bianca sparsa sulla serratura. Molto presumibilmente si tratta di un liquido utilizzato per poter infilare una sorta di Passepartout nella serratura senza usare attrezzi da scasso. Non c’era allarme così i ladri sono entrati. Sono riusciti a mettere mano ad alcuni gioielli e monili d’oro e poi se ne sono andati indisturbati.

I proprietari di casa hanno chiamato la polizia che è intervenuta sul posto per un sopralluogo cercando elementi utili per rintracciare i responsabili.

Non è stata fatta ancora una prima stima dell’ammanco ma si parla di qualche migliaio di euro. Secondo gli investigatori si tratta di una delle bande che arriva in città pronte a compiere furti e razzie per poi andarsene nel giro di breve tempo.

In questi giorni non sono mancate situazioni simili come nel caso della villa depredata in via dei Castagni per 40 mila euro di gioielli.

Da segnalare anche l’arresto di un rumeno ricercato a livello europeo per una condanna dopo una serie di furti. Era con altri due pregiudicati.