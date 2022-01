MONTELABBATE – Tragedia a Montelabbate dove un 34enne ha perso la vita in un terribile schianto a pochi chilometri della sua abitazione. È successo nella primissima mattinata del 16 gennaio. Christian Fiocca stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Lancia Y10 finendo contro un guardrail.



Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata sulla Montelabbatese, all’altezza della rotatoria di via Mazzini che segna lo svincolo per arrivare al centro di Montelabbate.

L’uomo, al momento del sinistro, viaggiava da solo; nessun altro mezzo è stato coinvolto nella carambola. A dare l’allarme sarebbe stato un automobilista in transito: sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 ed i Vigili del Fuoco che si sono subito adoperati per estrarre il 34enne dalle lamiere. Sforzi purtroppo inutili: ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri di Pesaro: a loro l’ingrato compito di avvisare i familiari della tragedia consumatasi poco prima.



Al vaglio delle autorità l’esatta dinamica del sinistro: non si esclude la pista del malore o del colpo di sonno. Anche le condizioni dell’asfalto, reso viscido dal ghiaccio formatosi, unite alla velocità sostenuta con cui il 34enne ha imboccato la rotatoria, potrebbe aver giocato un ruolo importante nello schianto. Dolore e sgomento da parte dei conoscenti ed amici: il giovane era stimato e benvoluto da tutti. Un risveglio choc sia per Osteria Nuova, dove Christian risiedeva, che per Padiglione di Tavullia, dove vive la sua famiglia. Il 34enne lavorava come camionista in una ditta di autotrasporti. Era padre di una bimba piccola.