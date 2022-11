Schianto frontale tra Mondolfo e Ponte Rio: 90enne in codice rosso a Torrette

MONDOLFO – Grave schianto frontale nel primo pomeriggio del 17 novembre. Erano circa le 13 quando una Lancia Ypsilon, condotta da una ragazza, ha impattato contro una Fiat Panda dove viaggiava una coppia di anziani. L’incidente si è consumato lungo la strada provinciale Pergolese, tra le frazioni di Centrocroci di Mondolfo e Ponte Rio di Trecastelli.

Il violento impatto ha innescato una carambola: l’auto condotta dalla giovane ha terminato la sua corsa contro il muro di un edificio, mentre il secondo mezzo si è ribaltato al centro della carreggiata.

Ad avere la peggio è stato il 90enne alla volante del secondo veicolo: per estrarlo dalla lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo è stato poi soccorso dal 118 che, vista l’età ed i traumi riportati, ha optato per il, trasferimento in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Ancona. Ferite importanti anche per le altre due donne portate anch’esse a Torrette ma in ambulanza.

Sul posto anche i militari per i rilievi del caso. Da chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.