PESARO – Grave schianto frontale nella mattinata del 25 settembre lungo la Strada Panoramica Ardizio. Erano circa le 9.30 quando si è consumato l’impatto: protagonista una 19enne di Cartoceto che viaggiava da Fano in direzione Pesaro e che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Lancia Y invadendo la corsia di marcia opposta.

Nel tratto in quel momento viaggiava, in direzione Pesaro, una 45enne al volante di una Nissan Juke: lo scontro è stato inevitabile. Un impatto violento che ha spinto fuori strada la Lancia Y e che ha causato gravi danni ad entrambi i veicoli.



Ad avere la peggio è stata l’adolescente di Cartoceto per la quale si è optato per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Torrette con l’ausilio dell’eliambulanza; la prognosi della giovane sarebbe riservata. Ferita anche la 45enne trasferita dal 118 al Pronto soccorso cittadino. Sul posto anche la Polizia locale ed i vigili del fuoco.