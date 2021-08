MAROTTA – Violento schianto nel tardo pomeriggio del 12 agosto sull’A14 nel tratto compreso tra Marotta e Senigallia al Km 187. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un’automobile: quest’ultima avrebbe tamponato violentemente il Tir. Due le persone ferite in maniera grave.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e ad estrarre i conducenti. Sul posto è stato chiesto il supporto dell’eliambulanza che, non senza difficoltà, è atterrata sul luogo del sinistro ed ha trasferito in codice rosso gli occupanti dei mezzi all’ospedale regionale di Torrette.



Gravi disagi anche alla viabilità: i mezzi, dopo l’impatto, hanno in pratica occupato le corsie di marcia; in breve si sono formate lunghe code. Ad aggravare la situazione le tante persone in transito che, in questi giorni, si spostano per raggiungere le mete di vacanza. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso. Al momento i feriti sarebbe ricoverati in prognosi riservata.