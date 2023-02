Scavolini entra nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale

PESARO – Scavolini inserita nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale. Il Registro, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le eccellenze “Made in Italy”, comprende esclusivamente i marchi d’impresa presenti sul territorio nazionale da almeno cinquant’anni e relativi ad imprese produttive nazionali di eccellenza, storicamente collegate al territorio.

Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per l’azienda pesarese che permette di affiancare al logo quello di “Marchio storico di interesse nazionale”, a testimonianza della storicità e della continuità dell’azienda tra i maggiori produttori del settore arredo e sinonimo di Made in Italy nel mondo.

Scavolini esordisce nel 1961 come piccola realtà per la produzione artigianale di cucine, fondata da Valter ed Elvino Scavolini, e si trasforma in pochi anni in una delle più importanti imprese industriali italiane, affermandosi tra le prime aziende in termini di esportazioni di cucine componibili.

Un successo che ha portato Scavolini a crescere di pari passo con l’evoluzione sociale, tecnologica e stilistica.

L’azienda, a fronte di uno scenario di riferimento che vede la cucina e la casa in continuo divenire, si avvale da sempre della collaborazione di prestigiosi designer del panorama internazionale, come Fabio Novembre, Luca Nichetto, Nendo, Ora-ïto, Diesel Creative Team, Giugiaro Design, King&Miranda Design, Karim Rashid, Michael Young, Rainlight Studio. Ognuno di loro ha contribuito con la propria visione e le rispettive proposte alla continua attività di mediazione tra la creatività e i sogni delle persone.

Tra le chiavi del successo di Scavolini vi è anche il continuo sviluppo del canale retail – che oggi conta oltre 1200 punti vendita in tutto il mondo – e il consolidato piano di espansione internazionale iniziato negli anni ’80.

«Questo nuovo importante traguardo ci riempie di orgoglio e rappresenta un’ulteriore tappa del nostro percorso che ci consente di guardare al passato con riconoscenza e di continuare a costruire il nostro futuro con positività ed entusiasmo – commenta Fabiana Scavolini, AD Scavolini – Un ringraziamento speciale va a mio padre e a mio zio Elvino, che hanno creato questa azienda con sacrificio e passione, e a tutte le persone che, ieri come oggi, hanno permesso a Scavolini di arrivare fino a qui: clienti, collaboratori e tutti i nostri partner. L’iscrizione nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale avvalora il profondo legame che abbiamo con il nostro territorio e che si traduce nel costante impegno a voler produrre nel nostro Paese. Avere la sede e la produzione in Italia rappresenta, infatti, uno dei nostri punti di forza, poiché ci consente di controllare la qualità dei nostri prodotti e dei processi produttivi, offrendo maggiori garanzie alla nostra clientela».