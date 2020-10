Scarsa igiene e impianto non a norma, multa ad un negozio di Borgo Massano

PESARO – Scarsa igiene e impianto elettrico non a norma, nei guai un locale di Borgo Massano.



I militari della stazione di Tavoleto assieme al cane antidroga One e il personale del servizio prevenzione dell’Asur hanno effettuato dei controlli a un esercizio di generi alimentari e mercatino etnico a Borgo Massano.



Qui sono state rilevate diverse irregolarità comprese varie mancanze igienico sanitarie rispetto alla manutenzione dei frigoriferi, conservazione degli alimenti e sanificazione dei locali. Anche l’impianto elettrico non era a norma. Così sono scattate una serie di multe inerenti alla pulizia e conformità dei locali. Ora toccherà alla Prefettura decidere in merito alle sanzioni, ma si parla di importi che possono variare da 1000 a 3000 euro.



Mentre i carabinieri erano all’interno per il controllo, qualcuno li ha visti e per evitare guai ha buttato la droga. Infatti all’uscita, il cane One, ha segnalato una bottiglia di birra. All’interno c’erano due grammi di marijuana.



Un’operazione di controllo in cui militari hanno sanzionato anche per ubriachezza molesta un operaio marocchino residente in zona. Nelle vicinanze è stato trovato anche un motorino abbandonato che è risultato poi essere stato rubato a Gabicce qualche giorno prima. Verrà restituito al proprietario.