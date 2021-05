Sassofeltrio e Montecopiolo in Emilia Romagna: c’è l’ok del Senato alla secessione

Addio Marche, arriva il via libera dal ramo del parlamento. Biancani: «Abbiamo lavorato per difendere l'unità del territorio, la Regione non ha avuto una posizione netta»

SASSOFELTRIO – Secessione, il Senato ha votato a favore del passaggio in Emilia Romagna dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all’Emilia-Romagna. C’è rammarico nelle parole del consigliere regionale Andrea Biancani: «In questi ultimi anni abbiamo lavorato insieme per difendere l’unità dei nostri territori e ci siamo sempre espressi in modo contrario al distacco. Lo stesso governo regionale precedente aveva preso una posizione chiara esprimendo la propria contrarietà in tutte le sedi istituzionali.

L’attuale maggioranza di governo regionale, non ha preso una posizione netta e chiara e soprattutto non era unito rispetto alla propria contrarietà alla secessione. Non so se questa è la causa, ma so che una gran parte di senatori che fanno riferimento all’attuale maggioranza regionale hanno votato a favore del passaggio di Montecopiolo e Sassofeltrio alla regione Emilia Romagna».

Il Pd aveva presentato una mozione urgente che invitava anche a riaprire un confronto con i cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio. «Sono trascorsi quasi 14 anni dal referendum – ricorda Biancani -, il corpo elettorale dei due Comuni nel frattempo si è modificato e i giovani, allora bambini, oggi hanno il diritto di esprimere la loro volontà. Sappiamo che molti abitanti in questo momento sono contrari al distacco, come dimostra la petizione, sottoscritta nel giro di pochi giorni da più di 1.000 cittadini, già presentata al Senato per chiedere l’interruzione del procedimento».