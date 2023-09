Sassocorvaro, tentano di rubare profumi al supermercato: denunciate 3 persone

SASSOCORVARO – Nei giorni scorsi, i militari della compagnia di Urbino hanno deferito in stato di libertà 3 persone, tra cui una donna, presunti autori di un tentato furto in un supermercato nel comune di Sassocorvaro Auditore.



I fatti si sono verificati all’interno della Coop della frazione Casinina dove, poco prima dell’ora di pranzo, l’addetto alla sicurezza ha notato una donna che aveva tento di nascondere in una borsa dei cosmetici del valore complessivo di circa 450,00 euro. Colta sul fatto, la stessa aveva abbandonato la merce ed era fuggita dal supermercato insieme a un uomo che la aspettava fuori dall’esercizio commerciale.



Alcuni cittadini che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato una pattuglia della Stazione Carabinieri di Urbino, impegnata in zona in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, che è subito intervenuta sul posto riuscendo a bloccare l’uomo.



La donna, che era invece riuscita in un primo momento a far perdere le proprie tracce, è stata rintracciata, poco dopo, da un’altra pattuglia intervenuta, mentre tentava di dileguarsi a bordo di un’autovettura condotta da un’altra persona. I 3 sono stati perciò condotti presso gli uffici della Compagnia di Urbino dove, al termine delle operazioni di identificazione, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.