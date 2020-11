Sassocorvaro, il sindaco incontra Acquaroli per la riapertura dell’ospedale

SASSOCORVARO – La battaglia per la riapertura dell’ospedale Lanciarini di Sassocorvaro non si ferma. E il Governatore Francesco Acquaroli ha incontrato il sindaco Daniele Grossi dicendosi pronto a redigere un progetto. Un caso aperto da anni con la battaglia per avere i 64 posti letto promessi da tempo.

Il governatore Acquaroli con Grossi, Zito e Rossi

Il sindaco Grossi si dice «molto soddisfatto di questo incontro dove si è parlato delle tante problematiche della sanità legate al territorio, ai tanti anni di disservizi e di quelli chiusi e mai riattivati. Una vera agonia, ora abbiamo trovato una diversa sensibilità da parte di Acquaroli e della Giunta per capire come risolvere i problemi. L’ex ospedale di Sassocorvaro, va ricordato – prosegue Grossi – è stato un nosocomio essenziale per qualità erogata ed il bacino di utenza. Non possiamo permetterci che gli abitanti del nostro territorio vengano ricoverati lontano da casa, proprio per questo continuo a battermi per la riattivazione della struttura. Inoltre questa sarà di supporto anche per Urbino. Abbiamo parlato anche del Punto di Primo intervento che per l’alto Montefeltro è fondamentale. Per ora la prima promessa è stata mantenuta, un nuovo percorso di lavoro è iniziato e il clima propositivo, senza tagli sui servizi fondamentali. Questo ci fa ben sperare e presto ci sarà un quadro più chiaro».

I manifesti di protesta

Il vice sindaco Giuseppe Zito è soddisfatto che tutte le rimostranze esposte dal sindaco verranno esaminate in sede del nuovo Piano Sanitario Regionale. «Siamo sulla stessa lunghezza per quanto riguarda la sanità pubblica». All’incontro era presente anche il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi che dice: «Clima proficuo, un cambio di passo nell’interesse degli abitanti del Montefeltro. Si stanno mentendo gli impegni presi da questa Giunta in campagna elettorale. Ottimo l’intervento del sindaco Daniele Grossi per difendere i diritti del Montefeltro e dei suoi abitanti».