Sassocorvaro, 67enne muore schiacciato dal trattore

SASSOCORVARO – Muore schiacciato dal trattore. Il titolare di un’azienda agricola di Sassocorvaro, G.M. 67 anni, ha perso la vita nella mattinata di domenica mentre lavorava al terreno degli alberi da frutto. Il mezzo all’improvviso si è rovesciato e l’uomo è rimasto incastrato sotto. Sul posto i vigili del fuoco da Macerata Feltria e i soccorritori. Ma il medico non ha potuto far altro che constatare il dedesso.



I carabinieri della stazione locale sono andati sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente che è ancora in fase di accertamento. Non è da escludere che la pendenza del terreno possa avere avuto un ruolo. La chiamata di soccorso è stata ricevuta dai centralini dell’emergenza intorno alle 11.15. L’uomo lascia moglie e figli.



Solo pochi giorni fa un altro incidente. Nelle campagne fra San Costanzo e Marotta di Mondolfo, era morto un ottantasetteenne agricoltore del posto. Fatali le ferite alle gambe provocate da una caduta dal trattore. L’anziano, che ha urtato un traliccio in ferro della vigna, era intento a lavorare nel campo.