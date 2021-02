SASSOCORVARO – Pauroso incidente a Sassocorvaro nella mattinata del 21 febbraio lungo la Strada provinciale dove un automobilista ha perso il controllo del suo veicolo ribaltandosi e abbattendo un palo elettrico.



L’incidente si è consumato all’altezza del distributore di carburante: la vettura nella carambola ha riportato ingenti danni. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha prestato soccorso ai due occupanti del mezzo. Uno dei feriti è stato anche immobilizzato e trasportato in ospedale. Dalle indiscrezioni emerse le sue condizioni di salute non desterebbero comunque particolari preoccupazioni.



Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Già ripristinato, grazie anche alla ditta di manutenzione, il palo dell’illuminazione divelto. Sul luogo anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Nell’incidente comunque non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro mezzo.