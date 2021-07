Sassocorvaro e l’elisuperficie annunciata da Saltamartini, Biancani e Vitri: «Frutto della precedente amministrazione»

Duro affondo dei consiglieri all’attuale giunta regionale ed in particolare all’assessore Saltamarini in merito all’attivazione dell’elisuperficie di Sassocorvaro. Ecco cosa dicono

SASSOCORVARO – Duro affondo all’attuale giunta regionale guidata da Acquaroli ed in particolare all’assessore Saltamarini in merito all’attivazione dell’elisuperficie di Sassocorvaro. A sollevare la questione i consiglieri regionali del Partito Democratico Andrea Biancani e Micaela Vitri.



«Spiace constatare che l’assessore Saltamartini, durante un incontro pubblico a Sassocorvaro, nell’annunciare l’imminente attivazione della nuova elisuperficie adibita al volo notturno per i territori dell’Unione Montana del Montefeltro, abbia dimenticato di ricordare che il progetto e le relative risorse, oltre 65mila euro, risalgano al 2017, frutto delle scelte e del lavoro svolto dal precedente Governo regionale, di cui siamo orgogliosi, messo poi a sistema nel 2018 con il protocollo d’intesa sottoscritto l’anno successivo con gli enti locali interessati dal servizio di elisoccorso». La nuova elisuperficie sarà attivata la prossima settimana a Sassocorvaro per potenziare la Rete delle elisuperfici marchigiane.

«Tra l’altro, ritenendo tali interventi di fondamentale importanza per garantire la rapidità e l’efficacia delle operazioni di soccorso, durante lo scorso mandato, abbiamo affrontato la questione della capillare copertura del servizio di elisoccorso nella provincia di Pesaro Urbino con grande determinazione, mettendo a disposizione del territorio oltre 300mila euro per realizzare e aggiornare 7 elisuperfici a Cagli, Pesaro, Fossombrone, Sassocorvaro, Mercatello sul Metauro, MonteGrimano Terme e Pergola», concludono i due consiglieri.