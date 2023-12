Sassocorvaro, auto si schianta e va a fuoco: salvi i due a bordo

SASSOCORVARO – Attimi di terrore nella serata a cavallo tra il 9 e 10 dicembre a Sassocorvaro dove un’auto è andata a fuoco dopo essere rimasta coinvolta in un incidente. È successo sulla strada statale 744.



Le due persone a bordo del mezzo sono riuscite a scendere dal veicolo prima che le fiamme divampassero. Sul luogo è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macerata Feltria che ha provveduto a spegnere l’incendio e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.



Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Macerata Feltria per i rilievi del caso. Nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.