Sassocorvaro, arrestato spacciatore green: coltivava più specie di marijuana

SASSOCORVARO – Una lavorazione green perché l’hashish non derivava dagli scarti, ma dai tagli della marijuana. Arrestato 24enne incensurato col pollice verde.

Tutto nasce da un’attività info-investigativa dei carabinieri di Piandimeleto e Sassocorvaro che nel territorio di Auditore hanno trovato un campo coltivato a marijuana. Qui le piante arrivavano fino a 1 metro e mezzo. Così, dopo una serie di appostamenti, i militari sono intervenuti e hanno sorpreso il 24enne, operaio del posto. La perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di 52 grammi di hashish, 500 grammi di marijuana, il bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. C’erano diversi tipi di marijuana, per assecondare i gusti più disparati.



Gli investigatori hanno trovato anche polvere di marijuana che dopo la lavorazione diventa hashish. Dunque un ciclo produttivo completo e votato al green perché l’hashish può essere prodotto anche con materiali di scarto di bassa qualità. I militari hanno arrestato il giovane per spaccio e ritengono che il ragazzo potesse essere un punto di riferimento per la vallata del Foglia.