A Sassocorvaro la 25esima edizione del Premio Rotondi. Ecco vincitori e eventi

PESARO – È in programma sabato 10 giugno a Sassocorvaro la 25esima edizione del Premio Rotondi, prestigioso riconoscimento previsto da legge statale 111 del 2009, organizzato dall’Amministrazione comunale. La manifestazione vanta patrocini e collaborazioni importanti, tra cui, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio del Ministri, Regione, Provincia, Comuni di Carpegna e Urbino, dell’Unione montana del Montefeltro, Pro loco, Confcommercio Marche Nord, Galleria Nazionale delle Marche.

Il Premio Rotondi ai salvatori dell’Arte nasce nel 1997 su idea del giornalista e scrittore Salvatore Giannella e prende il nome dal Soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi (Arpino 1909 – Roma 1991) che coordinò “l’Operazione salvataggio” dei principali capolavori dell’arte italiana nel Montefeltro durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Premio viene assegnato a personaggi che si sono distinti per “esemplari azioni di salvataggio del patrimonio artistico”. Ogni anno, dal 1997, a Sassocorvaro, una giuria selezionata (presieduta da Giovanna Rotondi Terminiello, fino al ’96 Soprintendente ai beni artistici e storici della Liguria e tecnica del restauro presso l’Università di Genova, e coordinata dal giornalista Salvatore Giannella) assegna il Premio Rotondi ai salvatori dell’Arte a quegli “eroi normali” che praticano l’arte di salvare l’arte.

L’importante manifestazione è stata presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord, alla presenza del direttore generale Amerigo Varotti, del sindaco di Sassocorvaro Auditore Daniele Grossi, del coordinatore della giuria del Premio Salvatore Giannella e del vicesindaco del Comune di Urbino Marianna Vetri.

«Siamo molto felici – ha esordito Varotti – di ospitare la presentazione di un Premio così importante, che si tiene in uno dei Comuni dell’Itinerario della Bellezza. Ciò che fece Pasquale Rotondi è qualcosa da valorizzare sempre di più in un momento storico in cui l’arte è sempre più spesso messa in pericolo. Un Premio che oggi più che mai ha un grande valore storico e culturale ma anche turistico e bene fa il sindaco di Sassocorvaro Daniele Grossi a promuoverlo».

Ha poi preso la parola lo stesso sindaco: «E’ in arrivo una settimana densa di appuntamenti tra arte e cultura che culminerà con la premiazione dei vincitori. Giornate che oltre a Sassocorvaro vedranno protagoniste Urbino e Carpegna. Siamo particolarmente orgogliosi del coinvolgimento delle scuole: giovedì 8 è in programma la premiazione del Premio Rotondi Junior. Una manifestazione che sta crescendo edizione dopo edizione grazie a un grande lavoro di squadra».

Nella squadra anche il Comune di Urbino: «Un premio che sentiamo molto vicino – ha spiegato Vetri – e con molto piacere partecipiamo. L’8 il Palazzo Ducale ospiterà “Palma Bucarelli e l’altra resistenza”, spettacolo teatrale di e con Cinzia Spanò, a cui teniamo particolarmente. Siamo veramente contenti del coinvolgimento delle scuole: è questa la strada giusta da seguire».

Quindi l’intervento dell’ideatore Giannella: «Un Premio che riscuote un’attenzione nazionale sempre maggiore con indubbi benefici per tutto il territorio. In queste settimane verranno anche dalla Liguria per visitare le bellezze di questa provincia. I vincitori di questa edizione ci riportano a momenti di dolore e gioia. Penso ad esempio, per la sezione mondo, ai salvatori dell’arte ucraina, simbolicamente rappresentati dal direttore di uno dei più grandi musei di quella nazione, Ihorn Kozhan, dell’Andrey Sheptytsky National Museum di Leopoli, e, per la sezione Europa a Francesco Lotoro, pianista e direttore d’orchestra, che ha raccolto in tanti anni strumenti musicali e musiche elaborate dai musicisti internati nei lager nazisti. Oggi quelle musiche scritte nei lager risuonano nella “Cittadella della musica concentrazionaria”, sorta in una ex distilleria a Barletta, in Puglia. E’ una sensazione molto piacevole, invece, le autocandidature che riceviamo in numero sempre maggiore, a testimonianza di un premio importante e di un fermento positivo».

Il clou sabato 10 quando alle 16 presso l’Auditorium Comunale avverrà la premiazione dei vincitori.

Questi i vincitori scelti dai giurati:

Premio speciale Marche – Floriano Biagi

Floriano Biagi, maestro ebanista di Sassocorvaro Auditore, che ha curato con rigore e generosità la manutenzione del Palazzo Ducale di Urbino, della Rocca di Sassocorvaro e di altre eccellenze monumentali delle marche

Premio speciale Comunicazione – Paolo Conti

Paolo Conti, romano, giornalista del Corriere della Sera dal 1990, per il costante impegno sulla divulgazione dei temi culturali e quale rappresentante simbolico della squadra che ha contribuito al successo della mostra “L’arte liberata” alle Scuderie del Quirinale.

Premio speciale Protezione civile – Marica Mercalli

Marica Mercalli, per il Suo costante e rigoroso impegno a favore della sicurezza e del recupero del patrimonio culturale, manifestatosi anche nel soccorso per la recente alluvione nelle marche settentrionali.

L’Arte che salva l’umanità – Franco Signoretti

Franco Signoretti, imprenditore filantropo di Pesaro, che ha acquistato e restaurato, con la supervisione della Soprintendenza delle Belle Arti, lo storico palazzo Perticari, mettendo a disposizione della comunità le proprie raccolte artistiche nelle sale del piano nobile, fruibili anche per mostre temporanee, nonchè la preziosa biblioteca specializzata in storia dell’arte (42 mila volumi).

Premio speciale Mecenatismo – Mario Scaglia

Ing. Mario Scaglia per la sua donazione all’Accademia Carrara di Bergamo di una collezione contenente 500 medaglie, 450 placchette e altri 150 esemplari tra nielli, paci e crocifissi, a coprire un arco temporale di quattro secoli, dal ‘400 al ‘700. e’ la donazione più importante al mondo di questi oggetti, veri e propri capolavori di micro-sculture, insieme a un unico dipinto, il celebre “Ragazzo con canestra di pane e dolciumi” di Evaristo Baschenis.

Sezione Mondo

Ihorn Kozhan e ai Salvatori dell’arte ucraina

Ai salvatori dell’arte ucraina, simbolicamente rappresentati dal direttore di uno dei più grandi musei di quella nazione, Ihorn Kozhan, dell’Andrey Sheptytsky National Museum di Leopoli, città inclusa dal 1998 nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco.

Sezione Europa

Francesco Lotoro

Francesco Lotoro, pianista e direttore d’orchestra, autore del recente volume “Un canto salverà il mondo”. Ha raccolto in tanti anni strumenti musicali e musiche elaborate dai musicisti internati nei lager nazisti. oggi quelle musiche scritte nei lager risuonano nella “Cittadella della musica concentrazionaria” (la musica elaborata nei campi di concentramento), sorta in una ex distilleria a Barletta, in Puglia.

Sezione Italia

Jacopo Tabolli

Jacopo Tabolli, etruscologo, docente all’università per stranieri di Siena, scopritore con la sua equipe delle 25 statue etrusche, risalenti a 2300 anni fa, a San Casciano: “il più grande ritrovamento archeologico dopo i Bronzi di Riace”.

Ecco il programma della settimana ad arte a Urbino, Carpegna e Sassocorvaro

Giovedì 08 giugno

> ore 09.30

Sassocorvaro Auditorium Comunale

Premiazione Premio Rotondi Junior.

> ore 21.00 – Urbino Palazzo Ducale

“Palma Bucarelli e l’altra resistenza”, spettacolo teatrale di e

con Cinzia Spanò.

Venerdì 09 giugno

> ore 18.00 – Sassocorvaro Rocca Ubaldinesca

Inaugurazione mostra diffusa “Metallo Poliedrico” dell’artista Andrea Rossi, ritrovo alla Rocca Ubaldinesca per poi proseguire al Parco del lago di Mercatale alla scoperta della seconda parte della mostra. La mostra sarà visitabile dal 9 giugno al 9 luglio 2023.

> ore 21.15 – Carpegna Palazzo dei Principi – Sala del Trono

L’uomo che torna a dar voce alla musica nei lager, premiazione del direttore d’orchestra Francesco Lotoro, vincitore del Premio Rotondi sezione Europa. Con la partecipazione del Premio Rotondi 2018 Roberto Malini, mecenate dell’arte nei lager. Proiezione docu-film, esposizione dipinti donati e brindisi a seguire.

Sabato 10 giugno – Sassocorvaro

> ore 10.00 – Via Lama

Inaugurazione Murales all’ingresso del paese di Sassocorvaro

realizzato dall’artista Chekos’art.

> ore 16.00 – Auditorium Comunale

PREMIO ROTONDI 25a EDIZIONE

Ritrovo, Banda Musicale Comunale di Sassocorvaro.

PREMIAZIONE DEI VINCITORI 2023

> Auditorium Comunale

Esposizione “Le umane trasformazioni: plasmare l’evoluzione” sculture realizzate dai pazienti ospiti del Gruppo Atena.

Domenica 11 giugno

> ore 10.30 – Sassocorvaro Caprazzino

Da Sant’Andrea al Castello: una passeggiata a Piagnano con

Fabio Fraternali.

> ore 17.00 – Sassocorvaro Teatro della Rocca Ubaldinesca

”Il sogno di Agnese”, spettacolo teatrale della Compagnia

del Gruppo Atena con la regia di Carlo Simoni.