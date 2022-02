TERRE ROVERESCHE – Ad essere fatale a Simone Tomassetti sarebbero state le gravissime lesioni riportate alla testa ed al torace durante l’incidente consumatosi nel tardo pomeriggio del 19 febbraio. È questo l’esito dell’ispezione cadaverica svoltasi nella mattinata del 22 febbraio all’obitorio dell’ospedale Santa Croce di Fano.



Lo schianto si è consumato nel tardo pomeriggio del 19 febbraio lungo la strada provinciale, in zona Schieppe di Orciano. Il 46enne sarebbe finito con la macchina un campo agricolo: il veicolo si sarebbe ribaltato su se stesso più volte. Sul luogo erano intervenuti i vigili del fuoco di Fano, i carabinieri di Fossombrone e quelli di Terre Roveresche. Purtroppo ai soccorritori non era rimasto che constatare il decesso.



Simone Tomassetti

La morte del 45enne ha scosso profondamente la comunità. Simone era conosciuto e benvoluto. Tante le testimonianze di affetto apparse anche sui social da parte degli amici: «Questa foto (Ndr: quella a destra) te l’ho scattata che era ottobre e voglio ricordarti così pieno di vita e allegria come eri tu, con quella voglia che ti contraddistingueva da tutti… quella voglia di mordere la vita! Quante avventure insieme, quanti discorsi insieme e quante notti… Non ti dimenticheremo mai perché eri uno di noi un FRATELLO VERO! Ci mancherai tantissimo a noi tutti ma so che in qualche modo sarai sempre qui con noi insieme a tutti quelli che ti volevano bene e ti amavano. Fai buon viaggio» o ancora «Buon viaggio Simo Mi mancheranno tanto le nostre discussioni, le risate e i tuoi te “voi ben Moni”». Il rito funebre si svolgerà nella mattinata del 23 febbraio alle ore 10 presso la chiesa di Sant’Ippolito.