SANT’IPPOLITO – Coltivava piante a bordo fiume ma non aveva fatto i conti con il 13° Nucleo Elicotteristi Carabinieri di Forlì: è stato proprio un elicottero ad indirizzare le indagini dei militari della Stazione di Fossombrone che, unitamente ai colleghi della locale Stazione CC forestale e del Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno scovato una piantagione di cannabis sulle sponde del fiume Tarugo.



Il blitz dei militari è scattato nella prima mattinata del 2 settembre quando hanno perquisito un’abitazione che era collegata con la piantagione in via esclusiva. A conferma dei sospetti, all’interno della casa sono stati rinvenuti un libro di istruzioni su come coltivare bene e velocemente la cannabis, alcuni grinder per lo sminuzzamento della marijuana e prodotti e fertilizzanti per la fioritura delle piante.

coltivava marijuana sulle sponde del fiume

Ben nascoste nella vegetazione e localizzabili solo dall’alto, sono state poi trovate tre piante di marijuana dell’altezza di circa un metro, ciascuna nel rispettivo vaso di terracotta, le cui foglie sono risultate pronte per essere estirpate e lavorate per renderle proprie e vere dosi di stupefacente.

All’esito degli accertamenti, lo stupefacente e il materiale per la coltivazione e lavorazione sono stati sottoposti a sequestro, e il possessore, un giovane del posto di 20 anni è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino. Risponderà di coltivazione di sostanza stupefacente.