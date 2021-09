SANT’IPPOLITO – Lo scrivevamo qualche giorno fa per commentare l’ennesima vittoria al SuperEnalotto nella provincia pesarese, e lo ribadiamo ancora oggi, con maggiore convinzione: la Dea bendata ha un debole per il territorio di Pesaro Urbino e stavolta ha deciso di fare le cose decisamente in grande.



Un fortunato giocatore di cui si ignora l’identità, con una giocata da un euro al Million Day, una sorta di lotto quotidiano, ha vinto un milione di euro al bar Centrale di Pian di Rose frazione di Sant’Ippolito. La persona in questione ha indovinato la cinquina tra i numeri che vanno da 1 a 55.

Sant’Ippolito baciata dalla Dea bendata: gioca un euro e vince un milione

Oltretutto il bar non è nuovo a vincite importanti: otto anni fa, sempre qui, c’era stata una vincita al Gratta e Vinci di 100mila euro, cifra certamente ragguardevole che però impallidisce difronte al maxi premio di un milione. Il fortunato giocatore potrebbe essere qualche operario del luogo: sarebbe bello che il baciato dalla fortuna destinasse anche una piccolissima quota a scopo benefico magari proprio per il suo territorio.

La vincita non fa altro che allungare la striscia positiva degli ultimi mesi registrata nel pesarese: solo pochi giorni fa ben due vincite cospicue nell’arco di poche ore. Sono stati ben due i ‘5’ centrati al Superenalotto nella giornata del 5 settembre, uno a Pesaro, l’altro a Cagli. Per entrambi i fortunati giocatori il tagliando è valso la cifra di 52.854,59 lorde. Sempre in tema di vincite recenti, lo scorso 29 luglio, sempre al Superenalotto era stato centrato un altro “5” del valore di 20.953,16 euro.

La Dea della Fortuna aveva già fatto capolino a Fano ad inizio mese, più precisamente lo scorso 8 luglio, quando un fortunato fanese si era aggiudicato la vincita di 100mila euro alla lotteria degli scontrini. Sempre Fano era stata baciata dalla fortuna anche ad inizio anno durante la Lotteria Italia: l’estrazione del 7 gennaio aveva premiato un tagliando venduto a Fano (il premio fu di 25mila euro) ed un altro era stato estratto nella vicina Mondolfo (da 10mila euro).

A Cartoceto lo scorso dicembre, sempre con il SuperEnalotto, era stato centrato l’ennesimo “5” da 18.107,36 euro; sorte analoga, qualche settimana prima a Sant’Angelo in Vado, ma stavolta la vincita era stato più cospicua, circa 49mila euro.