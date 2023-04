Sant’Ippolito, auto in fiamme: il rogo arriva a danneggiare la casa. Non si esclude il dolo

Tanti aspetti oscuri da chiarire ma l’ombra del dolo sembra più che un’ipotesi per il momento. Spetterà alle autorità fare luce sull’accaduto

SANT’IPPOLITO – Un’auto in fiamme nella notte e le fiamme che si propagano anche alla casa davanti alla quale il mezzo era parcheggiato. È successo nella notte a cavallo tra il 28 e 29 aprile a Pian di Rose, frazione di Sant’Ippolito. A rendere ancora più inquietante l’accaduto il fatto che la pista dolosa sarebbe tutt’altro che da escludere.



Erano circa le 23 quando la richiesta di intervento è giunta agli uomini del distaccamento di Fano. Una vettura, una Peugeot, era avvolta dalle fiamme. Il rogo ha iniziato a propagarsi attraverso una finestra anche nella casa più vicina alla sosta: l’incendio avrebbe prima intaccato le persiane, distrutto suppellettili di una stanza e consumato anche un cavo dell’energia elettrica tanto da rendere necessario l’intervento degli addetti dell’Enel per ripristinare l’elettricità.



La vettura è andata completamente distrutta ed una porzione dell’abitazione è stata dichiarata inagibile. Tanti aspetti oscuri da chiarire ma l’ombra del dolo sembra più che un’ipotesi per il momento. Spetterà alle autorità fare luce sull’accaduto.