Sant’Ippolito, 37enne trovata senza vita: giallo sulla morte. Oggi l’autopsia

SANT’IPPOLITO – Dolore e sconcerto per la scomparsa di Martina Carlotta Bianchi, 37enne, trovata senza vita nella casa di un amico dove era ospite da un paio di giorni. Il dramma si è consumato nella prima mattinata del 10 agosto nell’abitazione sita in piena campagna a Pian di Rose, frazione di Sant’Ippolito.

La ragazza è stata rinvenuta riversa sul pavimento: il proprietario di casa, un 42enne di origini pugliesi, ha subito dato l’allarme e cercato di rianimarla seguendo le indicazioni degli operatori del 118.



Purtroppo però per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre che i sanitari, sono giunti i Carabinieri di Fano e Fossombrone che stanno svolgendo le indagini. Da quanto trapelato, secondo il medico legale la morte sarebbe avvenuta per un arresto cardiocircolatorio. È stata comunque disposta l’autopsia che dovrebbe svolgersi oggi: dall’esame si attendono risposte sulle cause del decesso.



Nel frattempo è stato condotto in caserma ed ascoltato il 42enne che l’ospitava: nessuna accusa è stata ancora formalizzata a suo carico. Sconcerto a Fossombrone dove la 37enne era molto conosciuta e benvoluta anche grazie al suo lavoro nella ristorazione per aver gestito, insieme ai suoi fratelli, il ristorantino Guidobaldo.