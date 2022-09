Uno dei feriti trasferito in codice rosso al nosocomio regionale di Torrette

SANT’ANGELO IN VADO – Grave incidente nella mattinata del 15 settembre a Sant’Angelo in Vado. Erano circa le 10 quando lungo la SP 18 due vetture hanno impattato. Vista la gravità e la violenza dello scontro sono stati subito allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ed i Vigili del Fuoco.



Sant’Angelo in vado, grave schianto tra auto

Quest’ultimi si sono adoperati per estrarre uno dei due feriti rimasto imprigionato tra le lamiere dell’auto. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso al nosocomio di Torrette.



Meno gravi le ferite riportate dall’altro conducente che è stato comunque trasportato al Pronto Soccorso di Urbino. Da chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità.