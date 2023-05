SANT’ANGELO IN VADO – Sant’Angelo in Vado e, più in generale tutte le Marche, piangono l’improvvisa scomparsa di Fabio Pedini, noto imprenditore 68enne stroncato da un malore nella notte a cavallo tra il 28 e 29 maggio. Subito è scattato l’allarme e la corsa contro il tempo da parte dei sanitari del 118. L’uomo si è spento all’ospedale di Urbino dove era ricoverato da qualche ora: le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi.



Una carriera imprenditoriale brillante e fulgida: la sua “Trattamenti tessili Italia”, da stireria, fondata nel 1986, era stata trasformata in una lavanderia industriale di pregio diventando un punto di riferimento per marchi quali come Cavalli, Gucci, Cucinelli, Fendi e le Saint Laurent, Tra coloro che lo hanno ricordato sul web l’onorevole Mirco Carloni: «Amico Fabio Pedini ci mancherai! Ho trovato una frase che avevi scritto e che bene interpreta ciò che sei stato per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti: La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi».

Tantissime comunque le attestazioni di stima: «Come sempre mi lasci senza parole, prima mostrandomi l’arte che esprimevi attraverso il tuo amatissimo e meraviglioso lavoro, ora perché mentre aspettavo la tua chiamata per andare a cena insieme, ne ho ricevuto un’altra che mi comunica la tua improvvisa dipartita. Sei stato un amico vero, generoso come pochi altri, ti ho sempre definito l’ultimo principe mecenate, ti ringrazio per avermi voluto bene e aver sempre creduto in me! Buon viaggio Fabio la tua luce brilla e brillerà per sempre su nel cielo e nei nostri cuori».

«Ciao mio grande amico .ci mancherai Sei stato e rimarrai un esempio di vita per tutti quelli che abbiamo avuto il dono di averti come amico .sarai per sempre il mio fratellone è ti vorrò sempre bene

Riposa in pace Fabio Pedini».

«Non ci sono parole, Ciao Fabio ti porterò sempre nel mio Cuore, un amico umile, sincero , leale e sempre pronto ad aiutare il prossimo …fai buon viaggio ed il pranzo che ci eravamo promessi di organizzare lo faremo un giorno lassù …arrivederci Fabietto rip e salutami il Babbo».

Il 68enne lascia la moglie Loredana. Il funerale si svolgerà a Sant’Angelo in Vado nella chiesa di San Francesco mercoledì 31 maggio alle 15