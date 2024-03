Sant’Angelo in Vado in lacrime per l’improvvisa scomparsa dell’ex maresciallo Antonio Gavino Fois

Il 72enne ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Sardegna, sulla superstrada che collega Olbia a Sassari

SANT’ANGELO IN VADO – La comunità di Sant’Angelo in Vado in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’ex maresciallo Antonio Gavino Fois. Il 72enne ha perso la vita nella mattinata del 5 marzo in un tragico incidente stradale avvenuto in Sardegna, nel tratto tra Oschiri e Berchidda, sulla superstrada che collega Olbia a Sassari.



L’uomo viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon con la moglie e la figlia quando sarebbe stato tamponato da un grosso suv: nell’impatto l’utilitaria sarebbe finita con la barriera centrale in cemento uccidendo l’uomo sul colpo. Ferite anche le due donne che però non sarebbero in pericolo di vita. L’uomo, originario di Olbia, viveva nel centro della città vadese ed era stimato e benvoluto da tutti.