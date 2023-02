FANO – Al Festival di Sanremo 2023 si berrà il caffè di un’azienda di Fano. Ultramar Caffè Srl sarà partner di Casa Sanremo 2023, con il suo brand di prodotto Must Espresso Italiano. Nata nel 2008, Casa Sanremo rappresenta il punto centrale di aggregazione tra i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai lavori nel corso della manifestazione.

Durante il Festival della canzone italiana i frequentatori di Casa Sanremo avranno la possibilità di assaporare il gusto del caffè Must espresso Italiano. Una vetrina prestigiosa per l’azienda che ha sede a Fano, tra i leader in Europa nel confezionamento di capsule di Caffè e tra le più importanti torrefazioni marchigiane.

«È per noi motivo di orgoglio essere partner di Casa Sanremo – afferma il direttore commerciale di Ultramacaffè Mattia Tarsi -. Una sinergia che mette in evidenzia una condivisione di valori e di idee che al meglio sono rappresentate dal Festival di Sanremo. Essendo un’azienda attenta alla tecnologica e all’innovazione, questa unione dà ancora più forza alla nostra volontà di promuovere il nostro prodotto e la nostra qualità. Pertanto, siamo orgogliosi che i protagonisti del Festival della Canzone Italiana avranno l’occasione di gustare il nostro caffè. Nonostante il nostro mercato di riferimento sia quello estero, tra gli obiettivi del 2023 c’è quello di rafforzare e aumentare la nostra presenza nel mercato italiano. Riteniamo che questa sia una grande opportunità per far conoscere il nostro brand».