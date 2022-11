Sanitari pesaresi pronti a bloccare gli straordinari, Ruggeri (M5S): «Dalla Regione solo slogan elettorali»

PESARO – Rinnovi dei contratti, turni e carichi di lavoro. Il personale sanitario è pronto a fermare gli straordinari e chiede risposte.

La capogruppo consiliare del M5S in Regione Marta Ruggeri interviene: «I nodi della sanità continuano a venire al pettine. Sostegno e solidarietà al personale dell’Azienda Marche Nord e dell’Area Vasta 1, che ha appena proclamato lo stato di agitazione per una sfilza di criticità segnalate più volte in Regione anche dai 5 Stelle».

«Mancanze e incertezze denunciate dai sindacati di categoria – prosegue Ruggeri – riguardano sia la proroga sia la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, i carichi di lavoro, le ferie, i riposi, gli straordinari e l’adeguamento alle nuove norme contrattuali. Queste stesse rivendicazioni, finora trascurate dal sistema sanitario marchigiano, sono alla base delle tensioni percepibili ormai da tempo nei reparti e nelle varie strutture. Gli slogan della campagna elettorale, in particolare sul primato del servizio pubblico, stanno evaporando ed evidenziando una prassi nel razzolare ben diversa dai contenuti del predicare, a cominciare dall’ormai sistematico ricorso a personale di cooperative esterne per colmare i buchi degli organici ospedalieri. Un quadro in prolungata fibrillazione. Per di più l’affanno dell’intero sistema marchigiano appare acuito dallo slittare del piano socio-sanitario: ma non doveva essere pronto per il settembre scorso?».