Sanità, Ricci: «Regione non ha investito nel Montefeltro». Baldelli: «Supercazzole»

PESARO – Botta e risposta tra il candidato alla Regione Matteo Ricci e l’assessore Francesco Baldelli.

Ricci è stato a Sassocorvaro Auditore, davanti alla struttura sanitaria Lanciarini. «Acquaroli, nel 2020 aveva promesso che questa struttura sarebbe ritornata totalmente pubblica, ma in 5 anni non è successo nulla, giacché in 5 anni la struttura è rimasta esattamente come era: il privato che era qui è rimasto e non è stata fatta neppure la gara che avevano promesso di fare per la gestione della struttura».

«Però il punto vero è un altro: hanno mancato di investire sul territorio, sull’entroterra. A questa struttura sono stati tolti 4 milioni di fondi: e togliere fondi a questa struttura significa che le persone si debbono andare a curare da un’altra parte. Inoltre, è successo addirittura che dal 2023 in avanti sono state chiuse le liste per le prenotazioni, perché il budget era terminato, ed è anche successo, purtroppo, che questo punto di assistenza doveva diventare un punto di primo intervento. Anche in questo caso non è successo assolutamente niente, anzi, è accaduto che è stato dimezzato il numero dei medici dell’118. Nel mese di maggio, la struttura ha avuto una mancata copertura del 52% di medici sulle ambulanze. Insomma, un territorio lasciato in grande difficoltà: nessuna delle promesse è stata mantenuta».

Secca la replica dell’assessore regionale Baldelli. «Sulla sanità, le supercazzole in stile Amici miei le lasciamo a Ricci e al Pd. Noi continuiamo a ricostruire la sanità delle Marche: potenziato il servizio di emergenza-urgenza nella provincia di Pesaro Urbino, mentre prosegue la formazione dei nuovi medici. Il PD e Ricci — dopo aver devastato la sanità marchigiana — vanno in giro a raccontare frottole e vendere illusioni, noi, con il Presidente Acquaroli, stiamo ricostruendo, giorno dopo giorno, una sanità moderna, diffusa e realmente al servizio dei cittadini. Formazione di nuovi medici, nuovi ospedali, strutture riqualificate e ben 12 ambulanze di ultima generazione per rafforzare l’emergenza-urgenza nella provincia di Pesaro Urbino: sono solo alcune delle azioni concrete della nostra Giunta. Servizi hi-tech, firmati Acquaroli, che guardano al futuro e rispettano ogni territorio: dalla costa all’entroterra, dai grandi centri ai piccoli comuni. A Ricci e compagni resta solo la nostalgia degli “ospedali unici”, quella sciagurata operazione che ci stava riportando indietro di cent’anni. Nuovi equipaggiamenti elettromedicali, strumenti di intervento rapidi e precisi, sistemi di navigazione e comunicazione avanzati: non un semplice aggiornamento tecnologico, ma un vero salto di qualità. È il segno tangibile di un impegno concreto: dalla formazione dei professionisti alla realizzazione di nuove strutture, dal potenziamento dei servizi alla dotazione di tecnologie all’avanguardia. Perché la sanità delle Marche merita il meglio. E noi non intendiamo lasciare nulla al caso».