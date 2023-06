Sanità, Mattioli (Pd): «Io operata a Cesena per cercare l’ex primario pesarese. Qui struttura obsoleta»

PESARO – Un’esperienza personale che fotografa la situazione della sanità pesarese.

La capogruppo Pd Anna Maria Mattioli racconta di essere andata in Emilia Romagna per cercare un medico.

«Si è conclusa – sottolinea Mattioli – la mia degenza presso la Casa di cura Malatesta Novello di Cesena, a seguito di un intervento chirurgico eseguito dal prof. Zingaretti (ex primario dell’ U.O. chirurgica di Pesaro) un centro d’eccellenza, grazie alla dotazione di attrezzature all’avanguardia che permettono di effettuare controlli e visite in modo da individuare e curare tempestivamente le patologie. E il confronto è nato spontaneo con l’ospedale pesarese che mi ha vista circa venti giorni fa chiedere cure in emergenza al Pronto soccorso; personale medico ed infermieristico che si è prodigato e ha svolto diligentemente il proprio dovere, dovendo però fare i conti con la dura realtà di un reparto di medicina d’urgenza obsoleto e strutturalmente non più idoneo e dignitoso per la seconda città delle Marche.

I pesaresi chiedono da tanti anni che venga realizzato un nuovo ospedale per la città e la provincia, e ne hanno assaporata la fattiva realizzazione nel 2019 col Project Financing che prevedeva un investimento di 250 milioni per 612 posti letto pronto per essere realizzato, lasciato in eredità dalla giunta Ceriscioli alla nuova guida regionale. Oggi sarebbe già stato in fase di esecuzione e Pesaro ne avrebbe potuto beneficiare nel giro di poco tempo, ma purtroppo la giunta Acquaroli, ci ha riportati all’anno zero della sanità pesarese. Dopo aver letteralmente “cestinato” tutto il precedente progetto ed optato per un “Ospedaletto” di primo livello di soli 400 posti letto, hanno disatteso anche ogni promessa elettorale fatta ai pesaresi».

Dopo 7 mesi dalla firma dell’accordo istituzionale, su sollecitazione dei consiglieri Biancani e Vitri, l’assessore regionale riferisce che si sta attendendo il primo Luglio prossimo, quando si attiverà il nuovo codice degli appalti che accelererà le procedure di progettazione e di gara. «Nel frattempo siamo costretti a farci curare in un ospedale non più tecnologicamente e strutturalmente idoneo, optando per i centri ospedalieri della vicina Romagna, incentivando ancor più la mobilità passiva che ha costi elevatissimi per le casse regionali marchigiane.

L’azienda Ospedaliera Marche Nord, riconosciuta da Agenas tra le 9 migliori d’Italia oggi non esiste più, come purtroppo non ci sono più le eccellenze mediche che hanno fatto grande e rispettabile la nostra sanità pesarese.

Senza l’attrattività di un’azienda ospedaliera, trasformata in una semplice AST territoriale, come si può pensare di attrarre figure specializzate di alto livello nel nostro ospedale? I medici migliori, i nostri professori e primari dai quali ci siamo fiduciosamente fatti curare negli anni passati a Pesaro – conclude Mattioli – hanno optato per essere operativi in strutture cliniche di altre regioni, che hanno saputo offrire loro strutture e progettualità sicuramente più rispondenti alle aspettative di figure di così alta competenza clinica. E noi pesaresi, come ho fatto io stessa col. prof. Zingaretti, le nostre eccellenze siamo costretti ad andarle a cercare».