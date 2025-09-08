PESARO URBINO – Sanità e presidi medici, a lanciare l’allarme è la consigliera regionale Pd Micaela Vitri.

«A novembre chiuderanno altre 6 postazioni di guardia medica nella provincia di Pesaro e Urbino. È ciò che emerge dal piano firmato i giorni scorsi dalla Giunta Acquaroli per l’accordo integrativo regionale dei medici di continuità assistenziale. Non è una mia insinuazione ma, con dati alla mano, è quanto emerge dai documenti firmati. La Giunta Acquaroli ha infatti previsto un monte ore limitato nella nostra provincia che, se non verrà modificato, non consentirà di mantenere le attuali postazioni di guardia medica».

«Il contratto integrativo – incalza Vitri – nella tabella riportata a pagina 5 definisce il budget orario annuo della regione stimato in 856.343 ore e per la nostra provincia in 198.056 ore. Attualmente invece nella nostra AST vengono destinate 129.800 ore. Nell’accordo firmato tra Regione e rappresentanti della categoria però ci sono solo 97.047 ore previste. Taglio parametrato all’attuale numero di medici. Ma chiedo al presidente Acquaroli e ai suoi colleghi di partito che guidano la sanità da 5 anni: sono stati attivati degli strumenti compensativi per evitare questi tagli? Sono previsti altri incentivi per non ridurre le postazioni di guardia medica e attrarre da fuori altri medici di continuità assistenziale?».

«Mi sembra – continua Vitri – che sia un vero “pacco” post elezioni che rischia a novembre di far perdere nel nostro territorio 5/6 postazioni di guardia medica. Ricordo che 5 anni fa a due mesi dall’insediamento della Giunta Acquaroli furono chiuse ben 8 postazioni di guardia medica nella nostra provincia. Abbiamo dovuto protestare anche con una raccolta firme per farle riaprire. Ora prima che sia tardi e, come si suol dire “i buoi usciti dal recinto”, chiedo ai “vertici” della sanità di intervenire subito con appositi strumenti correttivi.

Soprattutto – conclude Vitri – chiedo al Presidente Acquaroli se si è impegnato per avere almeno il 7% del PIL da spendere in sanità, se si è battuto a Roma per dare le doverose risposte di salute ai propri cittadini e quindi come si sia attivato per assumere nuovi medici di continuità assistenziale».