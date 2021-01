San Lorenzo in Campo, 83enne trovato morto in casa

SAN LORENZO IN CAMPO – Nuovo dramma della solitudine nel pesarese dove un pensionato è stato trovato morto nella sua abitazione. È successo a Miralbello, frazione di San Lorenzo in Campo. L’83enne, che essendo autosufficiente viveva da solo, è stato trovato delle autorità nel suo letto nella serata del 3 dicembre. A dare l’allarme erano stati i familiari che non riuscivano più a mettersi in contatto telefonicamente con il pensionato .

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, vedendo che l’uomo non rispondeva al campanello, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a sfondare la porta. Una volta dentro è stata fatta l’amara scoperta. Sul luogo anche il personale del 118 a cui non è rimasto che constatare il decesso avvenuto per cause naturali. La notizia del decesso dell’anziano ha rapidamente fatto il giro della cittadina dove l’83enne era molto conosciuto e ben voluto.



Si tratta del secondo episodio simile nell’arco di una manciata di giorni: nel cuore di Fano, nella giornata del 29 dicembre, un altro 83enne era stato trovato senza vita nella sua abitazione. Anche in quel caso a dare l’allarme era stato i parenti che non riuscivano a contattarlo da diversi giorni.